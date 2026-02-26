Πέθανε η δημοσιογράφος Αντιγόνη Πανέλλη σε ηλικία 57 ετών: Η «φωνή» του ΑΠΕ-ΜΠΕ που «σίγησε» απρόσμενα

Ο κόσμος της δημοσιογραφίας βρίσκεται σε πένθος μετά την ξαφνική απώλεια της Αντιγόνης Πανέλλη, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 57 ετών. Η Αντιγόνη, γνωστή για τη σπουδαία της καριέρα στο Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΑΠΕ-ΜΠΕ), άφησε πίσω της ένα σημαντικό έργο στον χώρο των ΜΜΕ.

Η πορεία μιας «στρατευμένης» δημοσιογράφου

Γεννημένη στην Κορωνησία Άρτας, ένα μικρό "νησί" στον Αμβρακικό Κόλπο, η Αντιγόνη Πανέλλη ξεκίνησε το ταξίδι της στη δημοσιογραφία μετά τις σπουδές της στην Επικοινωνία και τα ΜΜΕ. Έχοντας ως βάση το ΑΠΕ-ΜΠΕ, υπηρέτησε για περίπου δύο δεκαετίες το κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ, καταγράφοντας με ακρίβεια και ευαισθησία τις εργασίες της Βουλής των Ελλήνων.

Πριν την καριέρα της στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, η Αντιγόνη είχε εργαστεί στην ΕΡΤ, συμμετέχοντας σε εκπομπές του Γιώργου Πετρίτση όπως οι «Μαρτυρίες» και «Ιατρικά Ραντεβού». Παράλληλα, είχε συνεργαστεί με πληθώρα εφημερίδων όπως οι Ελεύθερος, Ακρόπολη και Βραδυνή, ενώ είχε ενταχθεί και στο υπουργείο Τύπου.

Αναγνώριση και βραβεία

Η συμβολή της Αντιγόνης Πανέλλη στο κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ δεν πέρασε απαρατήρητη. Αναγνωρίστηκε με το Βραβείο «Χρήστος Πασαλάρης» από το Ίδρυμα Προαγωγής Δημοσιογραφίας Αθανασίου Μπότση, επιβεβαιώνοντας την αφοσίωση και το ήθος της.

Θλίψη και συλλυπητήρια από το πολιτικό σκηνικό

Η απώλεια της Αντιγόνης Πανέλλη προκάλεσε κύμα θλίψης, το οποίο εκφράστηκε και από το πολιτικό σκηνικό. Η Νέα Δημοκρατία εξέδωσε ανακοίνωση μέσω του Γραφείου Τύπου της, τονίζοντας το ήθος και την αξιοπρέπεια της εκλιπούσας. «Εκφράζουμε τη βαθιά μας θλίψη για την απώλεια της Αντιγόνης Πανέλλη», αναφέρεται χαρακτηριστικά, ενώ εξήρε το έργο της και την προσφορά της στη δημοσιογραφία.

Αποχαιρετισμός

Η εξόδιος ακολουθία της Αντιγόνης θα πραγματοποιηθεί αύριο, Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου, στον Ιερό Ναό Αγίας Σκέπης Παπάγου. Ο κόσμος της δημοσιογραφίας θα αποχαιρετήσει μια αγαπητή συνάδελφο και φίλη, που άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά της στο χώρο.

Η ζωή και το έργο της Αντιγόνης Πανέλλη θα συνεχίσουν να εμπνέουν τους συναδέλφους της και τις επόμενες γενιές δημοσιογράφων.

