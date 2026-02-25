Ένα νέο κεφάλαιο ξεκινά για το γνωστό παιχνίδι γνώσεων «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;», καθώς ετοιμάζεται να επιστρέψει στη μικρή οθόνη με σημαντικές αλλαγές και ένα τεράστιο έπαθλο που εντυπωσιάζει. Η ανανεωμένη εκπομπή, με παρουσιαστή τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, θα μεταδοθεί από τον Ant1 αύριο, Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου, στις 20:00, και υπόσχεται να καθηλώσει το κοινό για τρεις ολόκληρες εβδομάδες.

Οι κανόνες του παιχνιδιού αλλάζουν

Το «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;», το οποίο έχει αφήσει ανεξίτηλο το στίγμα του στην ιστορία της τηλεόρασης, επιστρέφει με ενισχυμένο κίνητρο για τους παίκτες. Το μεγάλο έπαθλο των 300.000 ευρώ είναι στο τραπέζι, και η νέα δομή του παιχνιδιού περιλαμβάνει ένα μίνι πρωτάθλημα τεσσάρων ημερών, με το μεγάλο τελικό να διεξάγεται κάθε Κυριακή. Σε αυτόν το διαγωνισμό, οι παίκτες που καταφέρνουν να φτάσουν στη δεκάτη ερώτηση, εξασφαλίζουν τη συμμετοχή τους στον μεγάλο τελικό.

Η πρόκληση των 300.000 ευρώ

Κάθε παίκτης που συμμετέχει έχει την ευκαιρία να διαπραγματευτεί το ποσό που θα κρατήσει από τα ήδη κερδισμένα του χρήματα. Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, με τον δικό του ξεχωριστό τρόπο, θα προσπαθήσει να πείσει τους διαγωνιζόμενους να πουν το πολυπόθητο «ναι» και να πάρουν το εισιτήριο για την τελική διαδικασία. Ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα του τελικού, τα χρήματα που έχουν διαπραγματευτεί παραμένουν εξασφαλισμένα.

Μεγάλη αγωνία κάθε Κυριακή

Οι Κυριακές αποκτούν μια ξεχωριστή δόση αγωνίας, καθώς οι παίκτες που έχουν πει «ναι» στη διαπραγμάτευση, θα έχουν τη δυνατότητα να διεκδικήσουν το τεράστιο ποσό των 300.000 ευρώ. Η σειρά συμμετοχής στον τελικό καθορίζεται από το ποσό που έχουν ήδη κερδίσει και διαπραγματευτεί, με τον παίκτη που έχει εξασφαλίσει τα περισσότερα χρήματα να έχει το προνόμιο να παίξει πρώτος.

Το μεγάλο στοίχημα

Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να αποδείξουν την ετοιμότητα, τις γνώσεις και την ψυχραιμία τους για να κατακτήσουν τη μεγάλη νίκη. Όλοι κάθονται στη διασημότερη καρέκλα της ελληνικής τηλεόρασης, περιμένοντας την ευκαιρία να γίνουν εκατομμυριούχοι.

Το ανανεωμένο «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;» υπόσχεται να προσφέρει έντονες συγκινήσεις και μοναδικές στιγμές, καθώς οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να αποδείξουν τις ικανότητές τους και να διεκδικήσουν το μεγάλο έπαθλο. Αυτές οι τρεις εβδομάδες αναμένεται να καθηλώσουν τους τηλεθεατές με την αγωνία και τις ανατροπές που επιφυλάσσει το παιχνίδι.

