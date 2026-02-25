Η Φαίη Σκορδά, γνωστή παρουσιάστρια του ελληνικού πρωινού τηλεοπτικού τοπίου, βρέθηκε σε μια απρόσμενη κατάσταση κατά τη διάρκεια της εκπομπής της, που την οδήγησε να εκφράσει έντονα τη δυσαρέσκειά της.

Διακοπή ζωντανής σύνδεσης

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης με τον καθηγητή Δημήτρη Ξενάκη, η ομαλή ροή της εκπομπής διαταράχθηκε από συνεχείς τηλεφωνικές κλήσεις προς τον καλεσμένο. Η Φαίη Σκορδά, αντιλαμβανόμενη πως το τηλέφωνο του καθηγητή δεν σταματούσε να χτυπά, τον ρώτησε ευθέως αν οι κλήσεις προέρχονταν από άλλες εκπομπές. Ο καθηγητής επιβεβαίωσε, δηλώνοντας ότι τον καλούσαν από πολλές άλλες εκπομπές, γεγονός που πυροδότησε την αντίδραση της παρουσιάστριας.

Δημόσια τοποθέτηση προς συναδέλφους

Η Φαίη Σκορδά, απευθυνόμενη στην κάμερα και στους συναδέλφους της, δεν δίστασε να εκφράσει την αγανάκτησή της για την πρακτική που ακολουθούν ορισμένα τηλεοπτικά πλατό. Τόνισε πως τέτοιες κινήσεις αποτελούν εμπόδιο στη δουλειά των δημοσιογράφων κατά τη διάρκεια της μετάδοσης.

«Αυτή τη στιγμή, αγαπημένοι μου συνάδελφοι, βλέπετε ότι ο κύριος Ξενάκης είναι σε εμάς, στον αέρα. Δεν το κάνω ποτέ, αλλά τι θέλετε; Και συνεχίζετε…», δήλωσε χαρακτηριστικά η παρουσιάστρια.

Η κλιμάκωση της έντασης

Παρά τις εκκλήσεις της Σκορδά, οι κλήσεις προς τον καλεσμένο δεν σταμάτησαν. Αυτό την οδήγησε να κατηγορήσει τις άλλες εκπομπές για έλλειψη σεβασμού προς τον ακαδημαϊκό καλεσμένο και την εκπομπή του MEGA. Η Φαίη Σκορδά χαρακτήρισε την κατάσταση ως απρέπεια και αγένεια, υπογραμμίζοντας τη σημασία του ρόλου του καλεσμένου ως πανεπιστημιακού καθηγητή.

«Εγώ θα πάρω μετά το τηλέφωνο, είναι απρέπεια και αγένεια αυτό που κάνετε, απρέπεια και αγένεια. Βγαίνει ένας καθηγητής πανεπιστημίου να πει κάτι και δεν μας αφήνετε να κάνουμε τη σύνδεση. Θέλετε να τον πάρετε; Να βγει σε εσάς;», πρόσθεσε με εμφανή ενόχληση.

Κοινωνικό μήνυμα

Η έντονη αυτή αντίδραση της Φαίης Σκορδά φέρνει στην επιφάνεια το ζήτημα της επαγγελματικής δεοντολογίας και του σεβασμού μεταξύ των τηλεοπτικών εκπομπών, αναδεικνύοντας την ανάγκη για συνεργασία και αλληλοσεβασμό στον χώρο των μέσων ενημέρωσης.

