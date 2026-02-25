Ο γνωστός τραγουδιστής Κώστας Δόξας απομακρύνθηκε από το μουσικό σόου «Just the 2 of Us» (J2US) μετά από την απόφαση του δικαστηρίου που τον καταδίκασε για ενδοοικογενειακή βία κατά της πρώην συζύγου του, Μαρίας Δεληθανάση. Η απόφαση αυτή ήρθε μόλις δύο εβδομάδες μετά την έναρξη της συμμετοχής του στο σόου.

Η απόφαση του OPEN

Το κανάλι OPEN ανακοίνωσε την αποχώρηση του Κώστα Δόξα από το δημοφιλές τηλεοπτικό πρόγραμμα, αναφέροντας: «Στην παραγωγή του ‘Just the 2 of Us’ δεν θα συμμετέχει πλέον ο Κώστας Δόξας». Η απόφαση αυτή δείχνει την ευαισθητοποίηση του καναλιού απέναντι σε θέματα ενδοοικογενειακής βίας και την στάση του απέναντι σε τέτοιου είδους περιστατικά.

Το ιστορικό της υπόθεσης

Η υπόθεση ξεκίνησε το 2021, όταν η Μαρία Δεληθανάση κατέθεσε μήνυση και αγωγή κατά του Δόξα για ενδοοικογενειακή βία, έναν χρόνο μετά τον χωρισμό τους. Το δικαστήριο έκρινε ένοχο τον τραγουδιστή, επιβάλλοντάς του ποινή τριών ετών με αναστολή, από την οποία οι τέσσερις μήνες είναι εκτιτέοι. Η υπόθεση είχε προκαλέσει ήδη την απομάκρυνσή του από το σόου του ΑΝΤ1 «Your Face Sounds Familiar».

Δηλώσεις της Μαρίας Δεληθανάση

Η Μαρία Δεληθανάση, μιλώντας στην εκπομπή «Buongiorno», εξέφρασε την ανακούφισή της για την απόφαση του δικαστηρίου, αν και τόνισε ότι δεν άκουσε ποτέ μια συγγνώμη από τον πρώην σύζυγό της. Επεσήμανε τις δυσκολίες που αντιμετώπισε κατά τη διάρκεια της δικαστικής διαμάχης και ανέφερε ότι νιώθει ότι δέχεται πόλεμο από τα μέσα ενημέρωσης, καθώς δεν έχει δώσει ποτέ «τροφή» για περαιτέρω σχόλια.

Αντίδραση Κώστα Δόξα

Μετά την ανακοίνωση της ενοχής του, ο Κώστας Δόξας δήλωσε μέσω της εκπομπής του MEGA ότι έχει ήδη καταθέσει έφεση και σκοπεύει να συνεχίσει τον αγώνα του προκειμένου να ακουστεί η δική του αλήθεια. Παρά την καταδίκη, ο τραγουδιστής δείχνει αποφασισμένος να παλέψει για την αποκατάσταση της εικόνας του.

Το μέλλον του τραγουδιστή

Η απομάκρυνση του Κώστα Δόξα από το «J2US» αποτελεί ένα σημαντικό πλήγμα για τον ίδιο, καθώς το σόου είχε μεγάλη τηλεθέαση και του πρόσφερε πλατφόρμα για την προώθηση της καριέρας του. Οι συνέπειες της δικαστικής απόφασης είναι πιθανό να επηρεάσουν και μελλοντικές επαγγελματικές του κινήσεις.

