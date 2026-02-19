Η ανάδειξη του Akyla (Ακύλας Μυτιληναίος) ως εκπροσώπου της Ελλάδας για τη Eurovision 2026 αποτελεί μια από τις πιο συγκινητικές ιστορίες της σύγχρονης ελληνικής μουσικής σκηνής. Ο 27χρονος καλλιτέχνης από τις Σέρρες, που πριν από λίγους μήνες τραγουδούσε στους δρόμους της Αθήνας, ετοιμάζεται τώρα για τη μεγάλη σκηνή της Βιέννης.

Η ζωή στον δρόμο και η μεγάλη ανατροπή

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στη Lifo, ο Akylas αποκάλυψε πως η καθημερινότητά του μέχρι πρόσφατα δεν θύμιζε σε τίποτα τη λάμψη του διαγωνισμού.

Μουσικός του δρόμου: Μόλις δύο με τρεις μήνες πριν, ο νεαρός καλλιτέχνης τραγουδούσε στην Καπνικαρέα, στην οδό Ερμού, προκειμένου να καλύψει τις βασικές βιοποριστικές του ανάγκες.



Μόλις δύο με τρεις μήνες πριν, ο νεαρός καλλιτέχνης τραγουδούσε στην Καπνικαρέα, στην οδό Ερμού, προκειμένου να καλύψει τις βασικές βιοποριστικές του ανάγκες. Συμβολική φωτογράφιση: Ο ίδιος επέλεξε να φωτογραφηθεί για την επίσημη προώθηση της συμμετοχής του στο ίδιο ακριβώς σημείο, θέλοντας να τιμήσει το ξεκίνημά του και τη διαδρομή του.



Ο ίδιος επέλεξε να φωτογραφηθεί για την επίσημη προώθηση της συμμετοχής του στο ίδιο ακριβώς σημείο, θέλοντας να τιμήσει το ξεκίνημά του και τη διαδρομή του. Οικογενειακή στήριξη: Η μητέρα του και ο πατέρας του, ο οποίος αντιμετωπίζει προβλήματα αναπηρίας, δήλωσαν περήφανοι για την επιτυχία του γιου τους, τονίζοντας πως ο Akylas κατάφερε τα πάντα μόνος του, χωρίς οικονομική βοήθεια.

«Ferto»: Το τραγούδι που σαρώνει στα στοιχήματα

Το τραγούδι με το οποίο θα διαγωνιστεί, με τίτλο «Ferto», δεν κέρδισε μόνο την κριτική επιτροπή και το κοινό στον εθνικό τελικό «Sing for Greece 2026», αλλά προκαλεί ήδη αίσθηση στην Ευρώπη.

Το νόημα του τραγουδιού: Πρόκειται για ένα βιωματικό κομμάτι που μιλά για τον υπερκαταναλωτισμό, την απληστία και τα απωθημένα ενός ανθρώπου που μεγάλωσε με στερήσεις.



Πρόκειται για ένα βιωματικό κομμάτι που μιλά για τον υπερκαταναλωτισμό, την απληστία και τα απωθημένα ενός ανθρώπου που μεγάλωσε με στερήσεις. Στα charts: Τ ο «Ferto» βρίσκεται ήδη στο #1 του ελληνικού iTunes και του YouTube, ενώ σημειώνει εξαιρετική πορεία στο Spotify.



ο «Ferto» βρίσκεται ήδη στο #1 του ελληνικού iTunes και του YouTube, ενώ σημειώνει εξαιρετική πορεία στο Spotify. Προγνωστικά Eurovision: Η Ελλάδα φιγουράρει αυτή τη στιγμή στη 2η θέση των στοιχημάτων παγκοσμίως, απειλώντας τη Φινλανδία για την κορυφή. Είναι η πρώτη φορά μετά από σχεδόν 20 χρόνια που η χώρα μας θεωρείται τόσο μεγάλο φαβορί για τη νίκη πριν καν ξεκινήσουν οι πρόβες.

Το μήνυμα του καλλιτέχνη

Μετά τη νίκη του στον εθνικό τελικό, ο Akylas έστειλε ένα μήνυμα αισιοδοξίας σε όλους τους νέους καλλιτέχνες:

«Όποιος κι αν είσαι, απ' όπου κι αν είσαι, σημασία έχει να είσαι αληθινός και αυθεντικός. Να ακολουθείς τα όνειρά σου και να μην σταματάς ποτέ».

Η Ελλάδα θα διαγωνιστεί στο πρώτο μισό του Β' Ημιτελικού στις 14 Μαΐου 2026 στη Βιέννη, με στόχο να φέρει τον διαγωνισμό ξανά στην Αθήνα.

Διαβάστε ακόμα: Eurovision 2026: Απόψε ο Μεγάλος Τελικός του Sing for Greece – Ποιος θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Βιέννη;