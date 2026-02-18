Η απώλεια του 52χρονου μοντέρ του Mega, Κώστα Κοσμίδη, έχει προκαλέσει θλίψη και αναπάντητα ερωτήματα στον δημοσιογραφικό κόσμο και την κοινή γνώμη. Η Ανθή Βούλγαρη και ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος, μέσα από την εκπομπή «Κοινωνία ώρα Mega», δεσμεύτηκαν για τη διερεύνηση των συνθηκών θανάτου του συναδέλφου τους, ο οποίος «έσβησε» καθ’ οδόν προς το νοσοκομείο.

Το χρονικό της τραγωδίας στη Σαλαμίνα

Ο Κώστας Κοσμίδης, ο οποίος αντιμετώπιζε προβλήματα με την καρδιά του, επισκέφθηκε το Κέντρο Υγείας Σαλαμίνας την Τρίτη 17 Φεβρουαρίου, νιώθοντας αδιαθεσία. Τα γεγονότα που ακολούθησαν αναδεικνύουν σοβαρές ελλείψεις στις υποδομές υγείας:

Εξετάσεις και αποχώρηση: Ο 52χρονος υποβλήθηκε σε εξετάσεις στο Κέντρο Υγείας, ωστόσο αποχώρησε μόνος του με σκοπό να μεταβεί στο Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας για περαιτέρω νοσηλεία.



Έλλειψη ασθενοφόρου: Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το ιατρικό κέντρο δεν διέθετε διαθέσιμο ασθενοφόρο για τη διακομιδή του, με αποτέλεσμα ο ασθενής να ξεκινήσει τη διαδρομή με δικό του μέσο.



Η κατάληξη: Ο άτυχος μοντέρ δεν έφτασε ποτέ στο νοσοκομείο, καθώς προδόθηκε από την καρδιά του στον δρόμο, μόλις 4 χιλιόμετρα μακριά από τη νοσοκομειακή μονάδα.

Συγκλονίζει η καταγγελία της αδελφής του

Η αδελφή του θύματος, μιλώντας στην εκπομπή «Live News», ξέσπασε κατά των υπευθύνων, υποστηρίζοντας πως ο αδελφός της αφέθηκε αβοήθητος:

«Τον άφησαν να φύγει»: Κατήγγειλε ότι, παρά τους πόνους που περιέγραψε ο αδελφός της στους γιατρούς, του επέτρεψαν να φύγει μόνος του αντί να τον κρατήσουν μέχρι να βρεθεί ασφαλής τρόπος μεταφοράς.



Αίτημα για δικαιοσύνη: Υπογράμμισε την ανάγκη να μην επαναληφθεί παρόμοιο περιστατικό σε άλλον άνθρωπο, τονίζοντας ότι η οικογένεια θα μπορούσε να είχε κινητοποιηθεί αν γνώριζε τη σοβαρότητα της κατάστασης.

Κινητοποίηση και ΕΔΕ από το Υπουργείο Υγείας

Η υπόθεση έχει λάβει επίσημη μορφή, καθώς το Υπουργείο Υγείας αντέδρασε άμεσα στις καταγγελίες:

Διαταγή ΕΔΕ: Έχει ήδη διαταχθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ) για να διαπιστωθούν τυχόν ιατρικές παραλείψεις ή ευθύνες του προσωπικού του Κέντρου Υγείας Σαλαμίνας.



Δέσμευση Mega: Οι συνάδελφοι του Κώστα Κοσμίδη υποσχέθηκαν να παρακολουθήσουν στενά την υπόθεση, επιδιώκοντας να ριχθεί «άπλετο φως» στα αίτια που οδήγησαν σε αυτόν τον άδικο θάνατο.

