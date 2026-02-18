Eurovision 2026: Το φινλανδικό τραγούδι που «απειλεί» την πρωτιά της Ελλάδας στα στοιχήματα

Η αντίστροφη μέτρηση για τον διαγωνισμό της Eurovision 2026 στη Βιέννη έχει ξεκινήσει, με τις στοιχηματικές εταιρείες να δίνουν ήδη τα πρώτα προγνωστικά. Παρά την εξαιρετική πορεία της ελληνικής συμμετοχής, η Φινλανδία φαίνεται να καταλαμβάνει την κορυφή των προτιμήσεων, χάρη σε ένα τραγούδι που έχει γίνει viral πριν καν επιλεγεί επίσημα.

Η μάχη για την κορυφή: Φινλανδία εναντίον Ελλάδας

Σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα από τις στοιχηματικές πλατφόρμες, η κατάταξη διαμορφώνεται ως εξής:

1η Θέση - Φινλανδία: Παραμένει το ακλόνητο φαβορί, παρόλο που δεν έχει διεξαχθεί ακόμη ο εθνικός τελικός της χώρας.



2η Θέση - Ελλάδα: Η χώρα μας ακολουθεί σε απόσταση αναπνοής με το τραγούδι "Ferto" από τον Akylas, το οποίο έχει συγκεντρώσει πολύ θετικά σχόλια από τους Ευρωπαίους φαν.

Το viral φαινόμενο “Liekinheitin”

Ο λόγος για την πρωτοκαθεδρία της Φινλανδίας ακούει στο όνομα “Liekinheitin”. Το τραγούδι συμμετέχει στον εθνικό διαγωνισμό επιλογής UMK 2026 και έχει προκαλέσει αίσθηση:

Οι καλλιτέχνες: Το ντουέτο αποτελείται από τη διεθνούς φήμης βιολίστρια Linda Lampenius και τον δημοφιλή τραγουδιστή Pete Parkkonen.

Ρεκόρ αναπαραγωγών: Μέσα σε μόλις 24 ώρες από την κυκλοφορία του, το κομμάτι κατέρριψε κάθε ρεκόρ προβολών στο YouTube, ξεπερνώντας ακόμα και περσινά μεγάλα φαβορί.

Ο ήχος: Πρόκειται για έναν εκρηκτικό συνδυασμό σύγχρονης pop παραγωγής με κλασικά στοιχεία βιολιού, δημιουργώντας μια έντονη μελωδία που μένει αμέσως στον ακροατή.

Πότε θα οριστικοποιηθεί η συμμετοχή της Φινλανδίας

Το μέλλον του τραγουδιού θα κριθεί στον μεγάλο τελικό του Uuden Musiikin Kilpailu (UMK 2026):

Ημερομηνία: 28 Φεβρουαρίου 2026.

Τοποθεσία: Nokia Arena στο Tampere της Φινλανδίας.

Η σημασία: Εάν το “Liekinheitin” επιβεβαιώσει τα προγνωστικά και κερδίσει τον εθνικό τελικό, η Φινλανδία θα ταξιδέψει στη Βιέννη ως το απόλυτο φαβορί για τη νίκη στον πανευρωπαϊκό διαγωνισμό.

