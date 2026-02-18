Παναγιώτης Στάθης: Η συναισθηματική απάντηση στις επιθέσεις για τον θάνατο της μητέρας του

Σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη στιγμή στην εκπομπή του στον ΑΝΤ1, ο δημοσιογράφος Παναγιώτης Στάθης αναφέρθηκε την Πέμπτη 18 Φεβρουαρίου στην πρόσφατη απώλεια της μητέρας του. Παράλληλα με τις ευχαριστίες του προς τον κόσμο, ο παρουσιαστής ξέσπασε κατά ορισμένων χρηστών των social media που σχολίασαν αρνητικά τη διαχείριση του πένθους του.

Οι ευχαριστίες και η «τοξική μειοψηφία»

Ο Παναγιώτης Στάθης θέλησε να ευχαριστήσει δημόσια τόσο τους συνεργάτες του όσο και το τηλεοπτικό κοινό για το κύμα συμπαράστασης που δέχθηκε:

Η στήριξη του σταθμού: Ο παρουσιαστής εξήρε τη στάση του ΑΝΤ1 και της ομάδας του για την αγάπη και τη συμπαράσταση που του έδειξαν από την πρώτη στιγμή.



Ο παρουσιαστής εξήρε τη στάση του ΑΝΤ1 και της ομάδας του για την αγάπη και τη συμπαράσταση που του έδειξαν από την πρώτη στιγμή. Η ανταπόκριση του κοινού : Ευχαρίστησε τους χιλιάδες τηλεθεατές για τα αμέτρητα μηνύματα, ζητώντας συγγνώμη που δεν μπορεί να απαντήσει στον καθένα ξεχωριστά.



: Ευχαρίστησε τους χιλιάδες τηλεθεατές για τα αμέτρητα μηνύματα, ζητώντας συγγνώμη που δεν μπορεί να απαντήσει στον καθένα ξεχωριστά. Η αντίδραση στον «οχετό» των social media: Αναφέρθηκε με σκληρά λόγια σε μια μικρή μειοψηφία που χρησιμοποίησε τον θάνατο της μητέρας του για να ασκήσει τοξική κριτική.

«Το πένθος είναι ένας μοναχικός δρόμος»

Απαντώντας σε όσους σχολίασαν την παρουσία ή την απουσία του από την εκπομπή τις προηγούμενες ημέρες, ο δημοσιογράφος έδωσε μια αφοπλιστική απάντηση:

Άγνοια των συνθηκών: Τόνισε ότι οι επικριτές του αγνοούν τις ειδικές συνθήκες, όπως το γεγονός ότι η μητέρα του βρισκόταν στα Κύθηρα και υπήρχαν πρακτικές δυσκολίες με τα δρομολόγια και την κακοκαιρία.



Τόνισε ότι οι επικριτές του αγνοούν τις ειδικές συνθήκες, όπως το γεγονός ότι η μητέρα του βρισκόταν στα Κύθηρα και υπήρχαν πρακτικές δυσκολίες με τα δρομολόγια και την κακοκαιρία. Προσωπική στάση: Υπογράμμισε ότι το πένθος είναι μια βαθιά προσωπική και μοναχική διαδικασία για τον καθένα, η οποία δεν επιδέχεται δημόσιας κριτικής.



Υπογράμμισε ότι το πένθος είναι μια βαθιά προσωπική και μοναχική διαδικασία για τον καθένα, η οποία δεν επιδέχεται δημόσιας κριτικής. Η ευχή προς τους επικριτές: Κατέληξε λέγοντας πως εύχεται σε αυτούς τους λίγους να μη βρεθούν ποτέ στη θέση του, δείχνοντας την ψυχική πίεση που βιώνει.

Η στήριξη από τον Στέφανο Σίσκο

Στο πλευρό του Παναγιώτη Στάθη στάθηκε ο συνάδελφός του Στέφανος Σίσκος, ο οποίος σχολίασε αιχμηρά τη στάση των επικριτών:

«Η ξεφτίλα έχει όρια»: Με αυτή τη φράση ο Στέφανος Σίσκος εξέφρασε την αγανάκτησή του για την επίθεση που δέχθηκε ο συνάδελφός του σε μια τόσο δύσκολη στιγμή.



Με αυτή τη φράση ο Στέφανος Σίσκος εξέφρασε την αγανάκτησή του για την επίθεση που δέχθηκε ο συνάδελφός του σε μια τόσο δύσκολη στιγμή. Αλληλεγγύη: Η τοποθέτηση του Σίσκου ανέδειξε την ενότητα της δημοσιογραφικής ομάδας απέναντι σε φαινόμενα τοξικότητας.

Διαβάστε ακόμα: Συγκλονίζει ο Παναγιώτης Στάθης: Ανακοίνωσε on air τον θάνατο της μητέρας του – «Έμαθα ότι την έχασα πριν βγούμε στον αέρα»