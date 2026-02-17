Μετά τη μεγάλη του νίκη στον εθνικό τελικό, ο Akylas προετοιμάζεται ήδη για τη Βιέννη, έχοντας στις αποσκευές του τη θερμή στήριξη του κοινού αλλά και των συναδέλφων του. Ο καλλιτέχνης, φανερά συγκινημένος, μίλησε για το κλίμα στα παρασκήνια και τα επόμενα βήματά του στον διαγωνισμό.

Η «οικογένεια» του εθνικού τελικού και η Marseaux

Παρά τον έντονο ανταγωνισμό και το άγχος της σκηνής, ο Akylas στάθηκε ιδιαίτερα στη σχέση που αναπτύχθηκε ανάμεσα στους υποψηφίους. Η στήριξη που έλαβε ήταν κάτι που δεν περίμενε, τονίζοντας πως όλοι οι συμμετέχοντες έγιναν μια δεμένη ομάδα.

Ο τραγουδιστής αποκάλυψε πως, αν δεν ήταν ο ίδιος ο νικητής, θα ήθελε να δει τη Marseaux να εκπροσωπεί την Ελλάδα, δηλώνοντας εντυπωσιασμένος από την παρουσία της. Το κλίμα στα παρασκήνια: «Πραγματικά γίναμε μια οικογένεια», σημείωσε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας την ποιότητα όλων των καλλιτεχνών που συμμετείχαν.

Το μήνυμα αποδοχής και η σύνδεση με το κοινό

Πέρα από το καλλιτεχνικό κομμάτι, ο Akylas εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για την αγάπη του κόσμου, εστιάζοντας στη σημασία των μηνυμάτων που λαμβάνει από τη νέα γενιά.

Το πιο συγκινητικό για τον ίδιο είναι τα μηνύματα από παιδιά που, μέσα από τη δική του παρουσία, βρήκαν τη δύναμη να αγαπήσουν τον εαυτό τους και να νιώσουν άνετα με την ταυτότητά τους. Προσωπική δικαίωση: Η αίσθηση ότι βοηθάει κάποιον να πιστέψει στις δυνάμεις του είναι, όπως δήλωσε, το πιο σημαντικό έπαθλο της μέχρι τώρα πορείας του.

Οι αλλαγές για τη σκηνή της Βιέννης

Με το βλέμμα στραμμένο στον Μάιο, ο Akylas και η ομάδα του σχεδιάζουν ήδη τις βελτιώσεις που θα κάνουν την ελληνική συμμετοχή ακόμα πιο δυναμική.

: Λαμβάνοντας υπόψη τις παρατηρήσεις του κοινού, ο καλλιτέχνης επιβεβαίωσε ότι στη Βιέννη θα χρησιμοποιήσει χειλόφωνο. Εστίαση στη χορογραφία: Η αλλαγή αυτή θα του επιτρέψει να δώσει μεγαλύτερη έμφαση στις κινήσεις και το χορευτικό κομμάτι της εμφάνισής του.



Η αλλαγή αυτή θα του επιτρέψει να δώσει μεγαλύτερη έμφαση στις κινήσεις και το χορευτικό κομμάτι της εμφάνισής του. Εντατικές πρόβες: Οι επόμενοι μήνες αναμένονται ιδιαίτερα απαιτητικοί, με καθημερινή δουλειά ώστε όλα να είναι έτοιμα για τη μεγάλη σκηνή.

