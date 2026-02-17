Μια από τις πιο δύσκολες και φορτισμένες στιγμές της επαγγελματικής του πορείας βίωσε το πρωί της Τρίτης (17/02) ο Παναγιώτης Στάθης. Ο γνωστός δημοσιογράφος και παρουσιαστής του «Καλημέρα Ελλάδα» στον ΑΝΤ1, ανακοίνωσε στους τηλεθεατές την απώλεια της πολυαγαπημένης του μητέρας, Καλλιόπης, λίγα μόλις λεπτά πριν ολοκληρωθεί η εκπομπή.

Το συγκινητικό «αντίο» μπροστά στις κάμερες

Παρά τη δυσβάσταχτη είδηση που έλαβε ελάχιστα πριν την έναρξη της ζωντανής μετάδοσης, ο Παναγιώτης Στάθης επέδειξε υποδειγματικό επαγγελματισμό, παραμένοντας στη θέση του μέχρι το φινάλε, οπότε και μοιράστηκε το δυσάρεστο γεγονός με το κοινό.

Η ανακοίνωση: Με τρεμάμενη φωνή και φανερά συγκινημένος, ο δημοσιογράφος ομολόγησε πως η σημερινή ημέρα ήταν εξαιρετικά δύσκολη για εκείνον.

Με τρεμάμενη φωνή και φανερά συγκινημένος, ο δημοσιογράφος ομολόγησε πως η σημερινή ημέρα ήταν εξαιρετικά δύσκολη για εκείνον. Η στιγμή της είδησης : Αποκάλυψε πως ενημερώθηκε για τον θάνατο της μητέρας του ελάχιστα πριν βγει η εκπομπή στον «αέρα» της πρωινής ζώνης.

: Αποκάλυψε πως ενημερώθηκε για τον θάνατο της μητέρας του ελάχιστα πριν βγει η εκπομπή στον «αέρα» της πρωινής ζώνης. Το τελευταίο μήνυμα: «Να πω ένα αντίο στην κυρα-Καλλιόπη κι από δω», ανέφερε βουρκωμένος, αποχαιρετώντας τη μητέρα του μέσα από τη συχνότητα του ΑΝΤ1.

Η στήριξη των συνεργατών του

Ο παρουσιαστής δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει τους συνεργάτες του και την ομάδα της εκπομπής, οι οποίοι στάθηκαν στο πλευρό του καθ' όλη τη διάρκεια της τρίωρης τηλεοπτικής μετάδοσης.

Η συμπαράσταση της ομάδας: Ο Παναγιώτης Στάθης εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς τους συναδέλφους του για τη στήριξη που του παρείχαν σε αυτές τις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες.

Ο Παναγιώτης Στάθης εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς τους συναδέλφους του για τη στήριξη που του παρείχαν σε αυτές τις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες. Επαγγελματισμός και θλίψη: Η απόφασή του να βγάλει κανονικά την εκπομπή παρά το βαρύ πένθος, προκάλεσε το κύμα συμπαράστασης των τηλεθεατών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η απώλεια της μητέρας του έρχεται σε μια περίοδο έντονης ειδησεογραφικής δραστηριότητας, όμως η προσωπική του δύναμη να ολοκληρώσει τα καθήκοντά του πριν αποσυρθεί για να πενθήσει, συγκλόνισε το πανελλήνιο.

Διαβάστε ακόμα: Eurovision 2026: Απόψε ο Μεγάλος Τελικός του Sing for Greece – Ποιος θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Βιέννη;