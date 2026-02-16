Παγκόσμιο «blackout» στο X: Εκτός λειτουργίας η πλατφόρμα και στην Ελλάδα

Σοβαρά προβλήματα πρόσβασης αντιμετωπίζουν χιλιάδες χρήστες της πλατφόρμας X (πρώην Twitter) σε όλο τον κόσμο, αλλά και στην Ελλάδα, το μεσημέρι της Δευτέρας 16 Φεβρουαρίου 2026.

Σύμφωνα με την υπηρεσία Downdetector, οι αναφορές για δυσλειτουργίες άρχισαν να αυξάνονται κατακόρυφα μετά τις 14:00 (ώρα Ελλάδας), με την πλατφόρμα να εμφανίζεται ουσιαστικά «νεκρή» για μεγάλο μέρος του κοινού.



Τι αναφέρουν οι χρήστες

Οι χρήστες που προσπαθούν να συνδεθούν στην εφαρμογή ή στην ιστοσελίδα έρχονται αντιμέτωποι με λευκές οθόνες ή το μήνυμα σφάλματος:

«Something went wrong. Please try again later» («Παρουσιάστηκε κάποιο πρόβλημα. Επαναλάβετε τη φόρτωση»)

Τα κύρια προβλήματα εντοπίζονται:

Στη φόρτωση του feed (αρχική σελίδα), η οποία παραμένει στατική ή κενή.

Στην αδυναμία δημοσίευσης νέων αναρτήσεων.

Στη σύνδεση (login) μέσω της mobile εφαρμογής.





Έκταση του προβλήματος

Το πρόβλημα φαίνεται να είναι παγκόσμιο, με δεκάδες χιλιάδες αναφορές από τις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ινδία και την Ευρώπη. Στην Ελλάδα, οι αναφορές επικεντρώνονται κυρίως στα μεγάλα αστικά κέντρα, όπου η χρήση της πλατφόρμας είναι πιο πυκνή.

Μέχρι στιγμής, η εταιρεία του Έλον Μασκ δεν έχει προχωρήσει σε επίσημη ανακοίνωση για τα αίτια της διακοπής, ωστόσο τεχνικοί αναλυτές εκτιμούν ότι πρόκειται για ζήτημα που αφορά τους κεντρικούς διακομιστές (servers) της πλατφόρμας.

