Ο μεγάλος τελικός του Sing For Greece μπορεί να ολοκληρώθηκε, όμως οι στιγμές συγκίνησης παραμένουν νωπές για τους πρωταγωνιστές της βραδιάς. Η Μπέττυ Μαγγίρα, σε δηλώσεις της στις κάμερες αμέσως μετά το τέλος του show, αναφέρθηκε στην απρόσμενη συνάντηση του Akyla με τη μητέρα του επί σκηνής, μια στιγμή που «λύγισε» ακόμα και τους παρουσιαστές.



Η συγκίνηση των παρουσιαστών

Η γνωστή performer και παρουσιάστρια περιέγραψε το κλίμα που επικράτησε όταν η μητέρα του νικητή ανέβηκε στο stage για να αγκαλιάσει τον γιο της, ο οποίος θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision 2026.

«Εμείς που ήμασταν επάνω κλαίγαμε», εξομολογήθηκε η Μπέττυ Μαγγίρα, επιβεβαιώνοντας πως η συγκίνηση δεν περιορίστηκε μόνο στους τηλεθεατές, αλλά κατέκλυσε και όσους βρίσκονταν πάνω στη σκηνή.



Η χημεία της τριάδας: Καπουτζίδης, Μαγγίρα, Βρανά

Πέρα από τις φορτισμένες στιγμές, η Μπέττυ Μαγγίρα στάθηκε και στην άψογη συνεργασία που είχε με τον Γιώργο Καπουτζίδη και την Κατερίνα Βρανά. Παρά το γεγονός ότι ήταν μια νέα τηλεοπτική σύμπραξη, η χημεία τους αποδείχθηκε καταλυτική για την επιτυχία του Εθνικού Τελικού.

Συνεργασία: «Ήταν κάτι που δεν περίμενα ότι θα ήταν τόσο ωραίο. Περάσαμε υπέροχα οι τρεις μας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αποτέλεσμα: Η συνύπαρξη των τριών παρουσιαστών σχολιάστηκε θετικά, προσδίδοντας ζωντάνια και χιούμορ στη διαδρομή προς τη Βιέννη.

Ο δρόμος για τον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision ξεκινά πλέον επίσημα για τον Akyla και το τραγούδι «Ferto», με τις ευχές όλων των συντελεστών της μεγάλης βραδιάς.

