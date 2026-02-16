Έξαλλος ο Παναγιώτης Στάθης στον ΑΝΤ1: «Τι γελοιότητες είναι αυτές;» – Ξέσπασμα για τις αμβλώσεις

Σε υψηλούς τόνους διεξήχθη η σημερινή συζήτηση στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» στον ΑΝΤ1, με τον Παναγιώτη Στάθη να εκφράζει την έντονη αγανάκτησή του για τις αρνήσεις γιατρών σε 46 δημόσια νοσοκομεία της χώρας να προχωρήσουν σε αμβλώσεις, επικαλούμενοι λόγους ηθικής.

 «Δεν είναι πιο ηθικός ο γιατρός από το κοριτσάκι»
Ο δημοσιογράφος, εμφανώς εκτός εαυτού, απευθύνθηκε σε προσκεκλημένο γιατρό, κατηγορώντας τον κλάδο για «light» στάση απέναντι σε ένα σοβαρό κοινωνικό ζήτημα.

«Δεν θεωρώ ότι είναι πιο ηθικός ο γιατρός από το κοριτσάκι που θέλει να κάνει άμβλωση. Γιατί ο γιατρός θυμάται την ηθική του στο επίπεδο μόνο της άμβλωσης;», αναρωτήθηκε ο Παναγιώτης Στάθης.
 
Αντιδράσεις για το «μπλόκο» στα νοσοκομεία
Ο παρουσιαστής στάθηκε ιδιαίτερα στο γεγονός ότι πολλές γυναίκες γίνονται «μπαλάκι» μεταξύ των νοσηλευτικών ιδρυμάτων, καθώς η πρόσβαση στη συγκεκριμένη ιατρική πράξη παρεμποδίζεται από προσωπικές πεποιθήσεις των υγειονομικών.

Τα κύρια σημεία της έκρηξης του δημοσιογράφου:

  • 46 νοσοκομεία αρνούνται τη διενέργεια αμβλώσεων.
  • Καταγγελία για δικαιολογίες περί αφορισμού από την εκκλησία.
  • Έμφαση στην ανάγκη για ανεμπόδιστη πρόσβαση στο δημόσιο σύστημα υγείας.

«Ανεμπόδιστη πρόσβαση σημαίνει ότι ο γιατρός στον οποίο θα πάω θα μου την κάνει, όχι να μου αρνούνται 46 νοσοκομεία... Τι γελοιότητες είναι αυτές;», κατέληξε ο ίδιος σε έντονο ύφος.

