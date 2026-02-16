Ο Akylas είναι ο μεγάλος νικητής του Sing For Greece και ο εκπρόσωπος της Ελλάδας στον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision 2026 στη Βιέννη. Το τραγούδι «Ferto» κατάφερε να κερδίσει την εμπιστοσύνη τόσο των κριτικών επιτροπών όσο και των τηλεθεατών, συγκεντρώνοντας συνολικά 48 βαθμούς.

Η κατανομή της βαθμολογίας και οι επιτροπές

Το τελικό αποτέλεσμα διαμορφώθηκε με ένα σύστημα που συνδύασε τις προτιμήσεις των ειδικών και του κοινού:

50% από την ψήφο του κοινού.

25% από την ελληνική κριτική επιτροπή.

25% από τη διεθνή επιτροπή.

Η Διεθνής Επιτροπή

Με πρόεδρο τον Andrei Zapsa (Μολδαβία), η επιτροπή αποτελούνταν από τους:

Benedikt Wiehle (Γερμανία)

Lasha Karanadge (Γεωργία)

Jelena Tomasevic Bosiljcic (Σερβία)

Ludovic Julien Hurel (Γαλλία)

Η Ελληνική Επιτροπή

Επικεφαλής ήταν η Χαρά Κεφαλά, ενώ τα υπόλοιπα μέλη ήταν οι: Μαρίνα Σπανού, Γιάννης Βασιλόπουλος, Μαρία Ηλιάκη και Μιχάλης Μαρίνος.

Η κυριαρχία του Akylas και του «Ferto»

Ο Akylas επιβεβαίωσε τον τίτλο του φαβορί, καθώς κατέλαβε την πρώτη θέση σε όλες τις κατηγορίες ψηφοφορίας. Το τραγούδι «Ferto» είναι μια δημιουργία των Akylas, Papatanice και ΤΕΟ.x3 στη μουσική, ενώ οι στίχοι ανήκουν στον Ορφέα Νόνη και τον Akylas.

Σύμφωνα με την βαθμολογία των κριτών, λοιπόν, η διεθνής κριτική επιτροπή έδωσε το 12αρι στον Ακύλα, τους 10 βαθμούς στην Evangelia και τους 8 στην Marseaux.

Με τη σειρά της, η ελληνική κριτική επιτροπή έδωσε το 12αρι στον Ακύλα, τους 10 βαθμούς στην Marseaux και τους 8 βαθμούς στον Styliano.

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, το κοινό απόλαυσε και τον Χρήστο Μάστορα, ο οποίος παρουσίασε για πρώτη φορά το νέο του τραγούδι «Μαργαρίτα», συνοδευόμενος από μέλη του συγκροτήματος Μέλισσες και 11 χορευτές.

Το ραντεβού στη Βιέννη

Η αντίστροφη μέτρηση για την Eurovision 2026 έχει ξεκινήσει:

12 Μαΐου: Η Ελλάδα θα διαγωνιστεί στο πρώτο μισό του Α’ Ημιτελικού.

14 Μαΐου: Η Κύπρος θα εμφανιστεί στο δεύτερο μισό του Β’ Ημιτελικού.

16 Μαΐου: Ο Μεγάλος Τελικός στο Wiener Stadthalle της Αυστρίας.

