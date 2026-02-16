Επιβεβαίωσε τα προγνωστικά, σάρωσε στη βαθμολογία και μας έκανε όλους να χορεύουμε! Ο Akylas είναι ο μεγάλος νικητής του εθνικού τελικού «Sing for Greece» και ετοιμάζει βαλίτσες για τον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision τον ερχόμενο Μάιο.

Με το εκρηκτικό «FERTO», που ήδη «καίει» το TikTok και το Instagram, ο νεαρός καλλιτέχνης πέτυχε το απόλυτο score: 12άρια από την ελληνική και τη διεθνή επιτροπή, και φυσικά την πρώτη θέση στην προτίμηση του κοινού.

Της Μαρίας Απαλαχίδου

Ένας παλιός γνώριμος από τα θρανία

Πριν ο Akylas (ή Ακύλας Μυτιληναίος, όπως τον ξέραμε) γίνει το νέο μεγάλο όνομα της εναλλακτικής ποπ, ήταν απλώς ο συμμαθητής μας. Γεννημένος το 1999 στις Σέρρες, είχε πάντα αυτή τη μουσική «ανησυχία».

Αν και ξεκίνησε από Μουσικό Σχολείο, τα χρόνια του Λυκείου τα περάσαμε μαζί σε ένα συνηθισμένο Γενικό. Και επιτρέψτε μου μια προσωπική μαρτυρία: το άστρο του ξεχώριζε από τότε!

Θυμάμαι ακόμα να τραγουδάει Lady Gaga στους σχολικούς διαδρόμους και να μας φτιάχνει τη διάθεση πριν το πρώτο κουδούνι. Ήταν πάντα εκεί: στη σχολική χορωδία, στα σόλο στις γιορτές, αλλά και στις σχολικές θεατρικές παραστάσεις που μας έχουν μείνει αξέχαστες. Γιατί, αν δεν το ξέρατε, ο Ακύλας είναι και εξαιρετικός ηθοποιός!

«Είσαι για εξωτερικό, είσαι για Broadway!», του έλεγα τότε κι εκείνος γελούσε αμήχανα, ίσως νομίζοντας ότι τον πείραζα. Τελικά, η ζωή (και το ταλέντο του) με δικαίωσε 100%.

Από τα κρουαζιερόπλοια στο stage της Eurovision

Πριν την εγχώρια επιτυχία, ο Akylas πέρασε από ένα σκληρό αλλά πολύτιμο «σχολείο». Εργάστηκε για δύο χρόνια ως τραγουδιστής στα κρουαζιερόπλοια της AIDA, ταξιδεύοντας από το Ντουμπάι μέχρι τη Γαλλία.

Όπως λέει και ο ίδιος, το να ερμηνεύεις καθημερινά disco, pop και rock μπροστά σε διαφορετικά κοινά ήταν το καλύτερο masterclass για να σταθεί σήμερα με τέτοια αυτοπεποίθηση στη σκηνή της Eurovision.

Ένας αυθεντικός, αυτοδημιούργητος καλλιτέχνης

Το σημαντικότερο με τον Akylas είναι ότι παραμένει δημιουργός. Γράφει μόνος του τη μουσική και τους στίχους του. Η αρχή έγινε μέσα στην ησυχία της καραντίνας με το τραγούδι «Φθηνόκρασο». Εκείνη η περίοδος, αν και δύσκολη για όλους, για εκείνον ήταν ο χρόνος που χρειαζόταν για να ανακαλύψει την καλλιτεχνική του ταυτότητα.

Σήμερα, το «FERTO» είναι η απόδειξη ότι η επιμονή και το πηγαίο ταλέντο πάντα βρίσκουν τον δρόμο τους. Καλή επιτυχία Ακύλα, μας έκανες περήφανους!

