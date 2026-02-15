Eurovision 2026 – Sing for Greece: Αυτές είναι οι κριτικές επιτροπές που θα κρίνουν το αποτέλεσμα

Η μεγάλη βραδιά του εθνικού τελικού "Sing for Greece" ξεκίνησε με τους παρουσιαστές Μπέττυ Μαγγίρα, Γιώργο Καπουτζίδη και Κατερίνα Βρανά να υποδέχονται το κοινό στην ΕΡΤ1. Στόχος της αποψινής βραδιάς είναι η ανάδειξη του τραγουδιού που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision στη Βιέννη.

Πώς διαμορφώνεται η βαθμολογία
Για την επιλογή του νικητή ανάμεσα στους 14 φιναλίστ, η διαδικασία είναι ξεκάθαρη:

  • 50% από την ψηφοφορία του κοινού (televoting).
  • 25% από την ελληνική κριτική επιτροπή.
  • 25% από τη διεθνή κριτική επιτροπή.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας, την τελική απόφαση δίνει η προτίμηση του κοινού.

Τα μέλη της Διεθνούς Κριτικής Επιτροπής
Πέντε εκπρόσωποι από διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες συμμετέχουν στη διαδικασία:

  • Benedikt Wiehle (Γερμανία)
  • Lasha Karanadge (Γεωργία)
  • Jelena Tomasevic Bosiljcic (Σερβία)
  • Ludovic Julien Hurel (Γαλλία)
  • Andrei Zapsa (Μολδαβία)

Τα μέλη της Ελληνικής Κριτικής Επιτροπής
Η ελληνική επιτροπή αποτελείται από καταξιωμένους καλλιτέχνες και ανθρώπους του χώρου:

  • Μαρίνα Σπανού
  • Γιάννης Βασιλόπουλος
  • Μαρία Ηλιάκη
  • Μιχάλης Μαρίνος
  • Χαρά Κεφαλά

Ο ανταγωνισμός ανάμεσα στα φαβορί, όπως ο Akylas, ο Zaf και η Evangelia, αναμένεται σκληρός, με τις επιτροπές να παίζουν καθοριστικό ρόλο στην τελική κατάταξη.

