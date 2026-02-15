Η μεγάλη βραδιά του εθνικού τελικού "Sing for Greece" ξεκίνησε με τους παρουσιαστές Μπέττυ Μαγγίρα, Γιώργο Καπουτζίδη και Κατερίνα Βρανά να υποδέχονται το κοινό στην ΕΡΤ1. Στόχος της αποψινής βραδιάς είναι η ανάδειξη του τραγουδιού που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision στη Βιέννη.
Πώς διαμορφώνεται η βαθμολογία
Για την επιλογή του νικητή ανάμεσα στους 14 φιναλίστ, η διαδικασία είναι ξεκάθαρη:
- 50% από την ψηφοφορία του κοινού (televoting).
- 25% από την ελληνική κριτική επιτροπή.
- 25% από τη διεθνή κριτική επιτροπή.
Σε περίπτωση ισοβαθμίας, την τελική απόφαση δίνει η προτίμηση του κοινού.
Τα μέλη της Διεθνούς Κριτικής Επιτροπής
Πέντε εκπρόσωποι από διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες συμμετέχουν στη διαδικασία:
- Benedikt Wiehle (Γερμανία)
- Lasha Karanadge (Γεωργία)
- Jelena Tomasevic Bosiljcic (Σερβία)
- Ludovic Julien Hurel (Γαλλία)
- Andrei Zapsa (Μολδαβία)
Τα μέλη της Ελληνικής Κριτικής Επιτροπής
Η ελληνική επιτροπή αποτελείται από καταξιωμένους καλλιτέχνες και ανθρώπους του χώρου:
- Μαρίνα Σπανού
- Γιάννης Βασιλόπουλος
- Μαρία Ηλιάκη
- Μιχάλης Μαρίνος
- Χαρά Κεφαλά
Ο ανταγωνισμός ανάμεσα στα φαβορί, όπως ο Akylas, ο Zaf και η Evangelia, αναμένεται σκληρός, με τις επιτροπές να παίζουν καθοριστικό ρόλο στην τελική κατάταξη.
