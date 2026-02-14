Το πιο λαμπερό show της ελληνικής τηλεόρασης, το «Just the 2 of Us», κάνει πρεμιέρα απόψε στις 20:00 στο OPEN, υπόσχοντας ένα Σαββατόβραδο γεμάτο μουσική, έρωτα και ανατροπές. Ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου, ο Νίκος Κοκλώνης επιστρέφει στο τιμόνι της παρουσίασης για να δώσει τον ρυθμό στο πιο εκρηκτικό πάρτι της σεζόν.

Οι εκπλήξεις της πρεμιέρας και η Ιουλία Καλλιμάνη

Η βραδιά αναμένεται εντυπωσιακή, με την Ιουλία Καλλιμάνη να πραγματοποιεί μια special εμφάνιση. Η δημοφιλής ερμηνεύτρια, που σαρώνει στα charts και το διαδίκτυο, ανεβαίνει στη σκηνή του J2US για να ξεσηκώσει το τηλεοπτικό κοινό με τις επιτυχίες της.

Τα ζευγάρια και το backstage

Νέες Συμπράξεις: Καλλιτέχνες και πρόσωπα από τη showbiz ενώνουν τις δυνάμεις τους σε ανατρεπτικά ντουέτα, με στόχο να κερδίσουν την κριτική επιτροπή.

Backstage δράση: Στο παρασκηνιακό κομμάτι, η Modern Cinderella και ο πάντα απρόβλεπτος Τρύφωνας Σαμαράς θα υποδέχονται τα ζευγάρια αμέσως μετά την ερμηνεία τους, μεταφέροντας τον παλμό και τα σχόλια των πρωταγωνιστών.

Το μυστήριο του Gio Kay: Οι φήμες οργιάζουν για την είσοδο του Gio Kay στο show, με τον Γιώργο Λιάγκα να προχωρά σε on-air αποκαλύψεις για τη συνεργασία του με γνωστή τραγουδίστρια.

Μια βραδιά αφιερωμένη στον έρωτα

Λόγω της ημέρας, το J2US αναμένεται πιο ερωτικό από ποτέ, με εντυπωσιακά σκηνικά και τραγούδια που θα μας φέρουν πιο κοντά. Το OPEN ποντάρει στο "Just" για να κερδίσει τη μάχη της τηλεθέασης το βράδυ του Σαββάτου.

