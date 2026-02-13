Η αντίστροφη μέτρηση για την ανάδειξη της ελληνικής συμμετοχής στον 70ό διαγωνισμό της Eurovision συνεχίζεται. Απόψε, Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2026, στις 21:00, η ΕΡΤ1 μεταδίδει ζωντανά τον δεύτερο ημιτελικό του «Sing for Greece 2026», όπου 14 καλλιτέχνες θα παλέψουν για το εισιτήριο του μεγάλου τελικού.

Το πρόγραμμα και η ψηφοφορία

Στη αποψινή βραδιά, επτά από τα 14 τραγούδια θα καταφέρουν να προκριθούν στον τελικό της Κυριακής (15/02). Η απόφαση ανήκει αποκλειστικά στο κοινό, το οποίο θα επιλέξει τους αγαπημένους του καλλιτέχνες. Για πρώτη φορά, μάλιστα, δίνεται η δυνατότητα online ψηφοφορίας, επιτρέποντας και στους Έλληνες της ομογένειας να συμμετάσχουν στη διαδικασία.

Η σειρά εμφάνισης των 14 τραγουδιών

AGAPI – RIKKI Back in the Game – GARVIN Labyrinth – Mikay Daughters of the Sun – Μαρίκα Mad About It – D3lta Αστείο – ZAF No More Drama – KIANNA You Are the Fire – Stella Kay Anatello – TIANORA Whatcha Doin To Me – Victoria Anastasia Set Everything On Fire – BASILICA Dark Side of the Moon – good job Nicky Bulletproof – KOZA MOSTRA SABOTAGE! – leroybroughtflowers

Guest εμφανίσεις και εκπλήξεις

Η βραδιά αναμένεται φαντασμαγορική με δύο δυνατές παρουσίες στη σκηνή:

Η Τάμτα θα παρουσιάσει ένα εντυπωσιακό show συνοδευόμενη από την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ.

Η Antigoni θα ερμηνεύσει για πρώτη φορά ζωντανά το τραγούδι που θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στη Βιέννη.

Ο δρόμος για τη Βιέννη

Ο μεγάλος τελικός θα διεξαχθεί την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου στις 21:00, όπου η τελική επιλογή θα προκύψει από το συνδυασμό της ψήφου του κοινού (50%), διεθνούς επιτροπής (25%) και ελληνικής επιτροπής (25%). Υπενθυμίζεται ότι η Eurovision 2026 θα φιλοξενηθεί στη Βιέννη από τις 12 έως τις 16 Μαΐου, με την Ελλάδα να διαγωνίζεται στον πρώτο ημιτελικό στις 12 Μαΐου.

Ήδη από τον Α' Ημιτελικό έχουν προκριθεί οι: Rossana Mailan, STEFI, Evangelia, Marseaux, Akylas, Alexandra Sieti και STYLIANOS.

