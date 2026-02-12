Sing For Greece 2026: Αυτοί είναι οι 7 φιναλίστ που προκρίθηκαν στον μεγάλο τελικό

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το βράδυ της Τετάρτης (11/02) ο Α’ Ημιτελικός του Sing For Greece, της διαδικασίας επιλογής για το τραγούδι που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision 2026. Συνολικά 14 διαγωνιζόμενοι ανέβηκαν στη σκηνή, δίνοντας τον καλύτερό τους εαυτό για να κερδίσουν το εισιτήριο για την επόμενη φάση.

Τα αποτελέσματα του Α' Ημιτελικού

Μετά την ολοκλήρωση των εμφανίσεων και την ψηφοφορία του κοινού, ανακοινώθηκαν οι 7 καλλιτέχνες που προκρίνονται στον Εθνικό Τελικό της ερχόμενης Κυριακής. Οι φιναλίστ αναδείχθηκαν μέσα από έναν συνδυασμό σκηνικής παρουσίας και απήχησης στο κοινό.

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι συμμετοχές που πήραν την πρόκριση:

«Άλμα» – Rossana Mailan «Europa» – STEFI «Paréa» – Evangelia «Χάνομαι» – Marseaux «Ferto» – Akylas «The Other Side» – Alexandra Sieti «YOU & I» – STYLIANOS

Τα φαβορί και οι αντιδράσεις

Η βραδιά χαρακτηρίστηκε από υψηλό επίπεδο παραγωγής και έντονη κινητικότητα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ορισμένες συμμετοχές έχουν ήδη αρχίσει να ξεχωρίζουν στις προτιμήσεις των fans, δημιουργώντας κλίμα προσμονής για την τελική αναμέτρηση.

Akylas: Το τραγούδι «Ferto» συγκέντρωσε πλήθος θετικών σχολίων στο X (Twitter), με πολλούς να το θεωρούν ως ένα από τα ισχυρά φαβορί για τη νίκη.

Evangelia: Με το ρυθμικό «Paréa» επιβεβαίωσε τις προσδοκίες, κερδίζοντας τις εντυπώσεις με τη σκηνική της ενέργεια.

Marseaux: Η ερμηνεία της στο συναισθηματικό «Χάνομαι» προκάλεσε αίσθηση, τοποθετώντας την ψηλά στις προβλέψεις.

Ο εθνικός τελικός θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου, όπου οι επτά φιναλίστ θα αναμετρηθούν για τη μεγάλη πρόκριση και την εκπροσώπηση της χώρας στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό.

