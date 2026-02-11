Ο Ακύλας ήταν αναμφίβολα το πρόσωπο της βραδιάς στον πρώτο ημιτελικό του «Sing for Greece 2026». Εμφανιζόμενος με τον αριθμό #4, ο νεαρός καλλιτέχνης κυριολεκτικά «έκαψε» τη σκηνή στο κατάμεστο «Πειραιώς 260», κερδίζοντας το θερμότερο χειροκρότημα του κοινού και επιβεβαιώνοντας τα προγνωστικά που τον θέλουν να ταξιδεύει στη Βιέννη.

Το τραγούδι του, «Ferto», ένας εκρηκτικός συνδυασμός σύγχρονου ήχου με ελληνικά στοιχεία, έχει ήδη κατακτήσει το TikTok, ενώ η σκηνική του παρουσία άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις.



Μια εμφάνιση που θα συζητηθεί

Η παρουσία του Ακύλα στη σκηνή δεν ήταν μόνο μουσική, αλλά και ένα εντυπωσιακό visual show:

Η εμφάνιση: Τα βλέμματα τράβηξε η τολμηρή ενδυματολογική του επιλογή, με highlight τις πορτοκαλί γούνινες μπότες, που αναμένεται να γίνουν το fashion statement του φετινού εθνικού τελικού.



Το performance: Η δυναμική χορογραφία και η άνεσή του στη σκηνή έδειξαν έναν καλλιτέχνη έτοιμο για τη μεγάλη σκηνή της Eurovision.



Οι δημιουργοί: Το κομμάτι φέρει την υπογραφή των Ακύλα, Papatanice και TEO.x3 στη μουσική, ενώ οι στίχοι ανήκουν στον ίδιο και τον Ορφέα Νόνη.

Ποιος είναι ο Ακύλας

Ο αυτοδημιούργητος μουσικός από τις Σέρρες έχει ήδη διαγράψει μια ενδιαφέρουσα πορεία:

Ρίζες: Απόφοιτος του Μουσικού Σχολείου Σερρών με σπουδές σε θεατρικά εργαστήρια.

Breakthrough: Έγινε ευρύτερα γνωστός το 2024 με την επιτυχία «Ατελιέ».

Διεθνής εμπειρία: Εργάστηκε ως τραγουδιστής σε κρουαζιερόπλοια, αποκτώντας πολυπολιτισμικές επιρροές που ενσωματώνει στον ήχο του.

Μετά την αποψινή του εμφάνιση, ο Ακύλας θεωρείται πλέον το «βαρύ πυροβολικό» της ελληνικής αποστολής, με πολλούς να στοιχηματίζουν ότι το «Ferto» θα είναι το τραγούδι που θα ακουστεί στη Βιέννη τον Μάιο.

