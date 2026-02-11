Eurovision 2026: Απόψε ο Α’ Ημιτελικός του «Sing for Greece» – Η σειρά εμφάνισης. Πώς ψηφίζουμε

❤️ Αυτό το άρθρο άρεσε σε 21 άτομα
Eurovision 2026: Απόψε ο Α’ Ημιτελικός του «Sing for Greece» – Η σειρά εμφάνισης. Πώς ψηφίζουμε

Η μεγάλη στιγμή για την επιλογή της ελληνικής συμμετοχής στον 70ό Διαγωνισμό της Eurovision έφτασε. Απόψε, Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026 στις 21:00, ανοίγει η αυλαία του «Sing for Greece 2026» με τον Α' Ημιτελικό, που θα μεταδοθεί ζωντανά από την ΕΡΤ1.

Ο Γιώργος Καπουτζίδης, η Μπέττυ Μαγγίρα και η Κατερίνα Βρανά θα υποδεχθούν τους πρώτους 14 υποψηφίους (αν και αρχικά είχαν ανακοινωθεί 15, η λίστα περιλαμβάνει 14 συμμετοχές), οι οποίοι θα διεκδικήσουν τα 7 εισιτήρια για τον Μεγάλο Τελικό της Κυριακής.

 Η Σειρά Εμφάνισης του Α' Ημιτελικού

Καλλιτέχνης -Τραγούδι
1 Alexandra Sieti «The Other Side»
2 THE Astrolabe «Drop It»
3 Desi G «Aphrodite»
4 Akylas «Ferto»
5 Evangelia «Paréa»
6 Παναγιώτης Τσακαλάκος «2nd Chance»
7 Niya «Slipping Away»
8 Marseaux «Χάνομαι»
9 Rosanna Mailan «Άλμα»
10 STEFI «Europa»
11 Revery «The Songwriter»
12 Dinamiss «Chaos»
13 STYLIANOS «YOU & I»
14 Spheyiaa «Χίλια Κομμάτια»
 
Πώς θα ψηφίσει το κοινό
Στους Ημιτελικούς, η πρόκριση κρίνεται αποκλειστικά από την ψήφο του κοινού. Για πρώτη φορά, δίνεται η δυνατότητα online ψηφοφορίας και στους Έλληνες του εξωτερικού.

SMS: Στο 54222 με τον κωδικό του καλλιτέχνη (έως 10 μηνύματα ανά αριθμό, χρέωση 0,68€).
Online: Μέσω του sfg.vote με χρήση τραπεζικής κάρτας (έως 10 ψήφους ανά κάρτα, χρέωση 0,68€ ανά ψήφο).

Highlights της βραδιάς
Special Guest: Η Klavdia, που εκπροσώπησε την Ελλάδα το 2025 καταλαμβάνοντας την 7η θέση στη Βασιλεία, θα βρεθεί στη σκηνή για ένα ξεχωριστό performance.

Έναρξη: Όλοι οι υποψήφιοι θα ερμηνεύσουν μαζί αγαπημένες ελληνικές συμμετοχές του παρελθόντος.
Σκηνοθεσία: Την καλλιτεχνική διεύθυνση υπογράφει ο Φωκάς Ευαγγελινός.

Διαβάστε ακόμα: Eurovision 2026: Πώς θα επιλέξουμε το τραγούδι της Ελλάδας – Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για την ψηφοφορία

Ακολουθήστε το Madata.GR στο Google News Madata.GR in Google News

ΔΕΙΤΕ ΤΑ VIDEO

Δείτε ακόμα

ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ

Τραγωδία στην Ελευσίνα: Πώς το «κακοκλαδεμένο» δέντρο έγινε παγίδα θανάτου για την 71χρονη
Κοινωνία

Τραγωδία στην Ελευσίνα: Πώς το «κακοκλαδεμένο» δέντρο έγινε παγίδα θανάτου για την 71χρονη

Η συγκλονιστική εξομολόγηση των αδελφών Ράντη: «Μας σήκωναν από τον αυχένα, ήταν αισθητικός ακρωτηριασμός»
ShowBiz

Η συγκλονιστική εξομολόγηση των αδελφών Ράντη: «Μας σήκωναν από τον αυχένα, ήταν αισθητικός ακρωτηριασμός»

ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός: Η ώρα και το κανάλι για τη μεγάλη ρεβάνς του Κυπέλλου Ελλάδας
Αθλητικά

ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός: Η ώρα και το κανάλι για τη μεγάλη ρεβάνς του Κυπέλλου Ελλάδας

Συναγερμός για τα «ψυχοτρόπα» ζελεδάκια: Στο νοσοκομείο κοπέλα με κρίση πανικού – Η ανάκληση του ΕΦΕΤ
Υγεία

Συναγερμός για τα «ψυχοτρόπα» ζελεδάκια: Στο νοσοκομείο κοπέλα με κρίση πανικού – Η ανάκληση του ΕΦΕΤ

Καναδάς: Θρήνος για τους 10 νεκρούς στο Tumbler Ridge – Σοκ από την επίθεση σε λύκειο
Κόσμος

Καναδάς: Θρήνος για τους 10 νεκρούς στο Tumbler Ridge – Σοκ από την επίθεση σε λύκειο