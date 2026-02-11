Η μεγάλη στιγμή για την επιλογή της ελληνικής συμμετοχής στον 70ό Διαγωνισμό της Eurovision έφτασε. Απόψε, Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026 στις 21:00, ανοίγει η αυλαία του «Sing for Greece 2026» με τον Α' Ημιτελικό, που θα μεταδοθεί ζωντανά από την ΕΡΤ1.

Ο Γιώργος Καπουτζίδης, η Μπέττυ Μαγγίρα και η Κατερίνα Βρανά θα υποδεχθούν τους πρώτους 14 υποψηφίους (αν και αρχικά είχαν ανακοινωθεί 15, η λίστα περιλαμβάνει 14 συμμετοχές), οι οποίοι θα διεκδικήσουν τα 7 εισιτήρια για τον Μεγάλο Τελικό της Κυριακής.

Η Σειρά Εμφάνισης του Α' Ημιτελικού



Καλλιτέχνης -Τραγούδι

1 Alexandra Sieti «The Other Side»

2 THE Astrolabe «Drop It»

3 Desi G «Aphrodite»

4 Akylas «Ferto»

5 Evangelia «Paréa»

6 Παναγιώτης Τσακαλάκος «2nd Chance»

7 Niya «Slipping Away»

8 Marseaux «Χάνομαι»

9 Rosanna Mailan «Άλμα»

10 STEFI «Europa»

11 Revery «The Songwriter»

12 Dinamiss «Chaos»

13 STYLIANOS «YOU & I»

14 Spheyiaa «Χίλια Κομμάτια»



Πώς θα ψηφίσει το κοινό

Στους Ημιτελικούς, η πρόκριση κρίνεται αποκλειστικά από την ψήφο του κοινού. Για πρώτη φορά, δίνεται η δυνατότητα online ψηφοφορίας και στους Έλληνες του εξωτερικού.

SMS: Στο 54222 με τον κωδικό του καλλιτέχνη (έως 10 μηνύματα ανά αριθμό, χρέωση 0,68€).

Online: Μέσω του sfg.vote με χρήση τραπεζικής κάρτας (έως 10 ψήφους ανά κάρτα, χρέωση 0,68€ ανά ψήφο).

Highlights της βραδιάς

Special Guest: Η Klavdia, που εκπροσώπησε την Ελλάδα το 2025 καταλαμβάνοντας την 7η θέση στη Βασιλεία, θα βρεθεί στη σκηνή για ένα ξεχωριστό performance.

Έναρξη: Όλοι οι υποψήφιοι θα ερμηνεύσουν μαζί αγαπημένες ελληνικές συμμετοχές του παρελθόντος.

Σκηνοθεσία: Την καλλιτεχνική διεύθυνση υπογράφει ο Φωκάς Ευαγγελινός.

