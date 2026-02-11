Η μεγάλη στιγμή για την επιλογή της ελληνικής συμμετοχής στον 70ό Διαγωνισμό της Eurovision έφτασε. Απόψε, Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026 στις 21:00, ανοίγει η αυλαία του «Sing for Greece 2026» με τον Α' Ημιτελικό, που θα μεταδοθεί ζωντανά από την ΕΡΤ1.
Ο Γιώργος Καπουτζίδης, η Μπέττυ Μαγγίρα και η Κατερίνα Βρανά θα υποδεχθούν τους πρώτους 14 υποψηφίους (αν και αρχικά είχαν ανακοινωθεί 15, η λίστα περιλαμβάνει 14 συμμετοχές), οι οποίοι θα διεκδικήσουν τα 7 εισιτήρια για τον Μεγάλο Τελικό της Κυριακής.
Η Σειρά Εμφάνισης του Α' Ημιτελικού
Καλλιτέχνης -Τραγούδι
1 Alexandra Sieti «The Other Side»
2 THE Astrolabe «Drop It»
3 Desi G «Aphrodite»
4 Akylas «Ferto»
5 Evangelia «Paréa»
6 Παναγιώτης Τσακαλάκος «2nd Chance»
7 Niya «Slipping Away»
8 Marseaux «Χάνομαι»
9 Rosanna Mailan «Άλμα»
10 STEFI «Europa»
11 Revery «The Songwriter»
12 Dinamiss «Chaos»
13 STYLIANOS «YOU & I»
14 Spheyiaa «Χίλια Κομμάτια»
Πώς θα ψηφίσει το κοινό
Στους Ημιτελικούς, η πρόκριση κρίνεται αποκλειστικά από την ψήφο του κοινού. Για πρώτη φορά, δίνεται η δυνατότητα online ψηφοφορίας και στους Έλληνες του εξωτερικού.
SMS: Στο 54222 με τον κωδικό του καλλιτέχνη (έως 10 μηνύματα ανά αριθμό, χρέωση 0,68€).
Online: Μέσω του sfg.vote με χρήση τραπεζικής κάρτας (έως 10 ψήφους ανά κάρτα, χρέωση 0,68€ ανά ψήφο).
Highlights της βραδιάς
Special Guest: Η Klavdia, που εκπροσώπησε την Ελλάδα το 2025 καταλαμβάνοντας την 7η θέση στη Βασιλεία, θα βρεθεί στη σκηνή για ένα ξεχωριστό performance.
Έναρξη: Όλοι οι υποψήφιοι θα ερμηνεύσουν μαζί αγαπημένες ελληνικές συμμετοχές του παρελθόντος.
Σκηνοθεσία: Την καλλιτεχνική διεύθυνση υπογράφει ο Φωκάς Ευαγγελινός.
