Ευαγγελία Μουμούρη: Η συγκλονιστική αποκάλυψη για το «Ριφιφί» και τον μικρό Παναγιώτη

Σε μια εκ βαθέων εξομολόγηση προχώρησε η Ευαγγελία Μουμούρη στην εκπομπή «Στούντιο 4» της ΕΡΤ, μιλώντας για τη συμμετοχή της στη σειρά «Ριφιφί» του Σωτήρη Τσαφούλια. Η ηθοποιός, που υποδύθηκε την «Όλγα», αποκάλυψε την τραγική αληθινή ιστορία που κρυβόταν πίσω από τον ρόλο της και τον τρόπο με τον οποίο προετοιμαζόταν για τις πιο σκληρές σκηνές.

Η σειρά αναβιώνει τη μεγάλη ληστεία της δεκαετίας του '90, όμως ενσωματώνει και την ανθρώπινη τραγωδία του μικρού Παναγιώτη Βασιλέλη, μιας υπόθεσης που είχε συγκλονίσει το πανελλήνιο γύρω στο 2000.

 
Η τραγωδία πίσω από την «Όλγα»
Η ηθοποιός υπενθύμισε την ιστορία του μικρού Παναγιώτη, ο οποίος έπασχε από μια σπάνια μορφή καρκίνου. Αν και ο κόσμος συγκέντρωσε χρήματα για να μεταβεί το παιδί στην Αμερική, τα κονδύλια δεν εκταμιεύθηκαν ποτέ εγκαίρως λόγω γραφειοκρατικών ή νομικών κολλημάτων, με αποτέλεσμα το παιδί να φύγει από τη ζωή.

  • Η προετοιμασία: «Πριν από κάθε έντονη σκηνή ήμουν στο κινητό μου και έβλεπα τον Παναγιωτάκη», εξομολογήθηκε η Ευαγγελία Μουμούρη, τονίζοντας πως ήθελε το συναίσθημα που περνάει στον φακό να είναι απόλυτα αληθινό.
  • Η συνάντηση με τη μητέρα: Η ηθοποιός αποκάλυψε πως δεν έχει μιλήσει ακόμα με την πραγματική μητέρα του παιδιού στη Μυτιλήνη, αν και ο Σωτήρης Τσαφούλιας έχει έρθει σε επαφή μαζί της. Σχεδιάζει, ωστόσο, να την επισκεφθεί σύντομα μαζί με τον σκηνοθέτη.

«Μια στιγμή αλήθειας»
Για την ίδια τη σειρά, η Μουμούρη σημείωσε πως πρόκειται για μια σπάνια τηλεοπτική στιγμή που κατάφερε να αγγίξει τον κόσμο γιατί βασίστηκε στην αλήθεια. Η ανταπόκριση κοινού και κριτικών επιβεβαιώνει πως η σύνδεση της ιστορικής ληστείας με το κοινωνικό δράμα της εποχής λειτούργησε καταλυτικά.

