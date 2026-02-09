Θρήνος στο MAD TV: Πέθανε ο γενικός διευθυντής Γιώργος Μάρκου σε ηλικία 58 ετών

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 58 ετών ο Γιώργος Μάρκου, ο άνθρωπος που βρισκόταν στο «τιμόνι» της γενικής διεύθυνσης του MAD για περισσότερα από 15 χρόνια. Ο Γιώργος Μάρκου υπήρξε εμβληματική μορφή για το κανάλι, συνδέοντας το όνομά του με την εξέλιξη και την καθιέρωση του σταθμού ως του κορυφαίου μουσικού δικτύου στην Ελλάδα.

Η ανακοίνωση του MAD: Με μια συγκινητική ανάρτηση, το κανάλι αποχαιρέτησε τον «στυλοβάτη» του, εξαίροντας το ήθος και την αξιοπρέπεια με την οποία αντιμετώπισε την πολυετή μάχη με την ασθένειά του:

Ο στυλοβάτης του σταθμού : Η οικογένεια του Mad τον περιγράφει ως τη «σταθερά» της, έναν άνθρωπο που καθοδήγησε την ομάδα με ψυχραιμία και αίσθηση ευθύνης ακόμα και στις πιο δύσκολες εποχές.



: Η οικογένεια του Mad τον περιγράφει ως τη «σταθερά» της, έναν άνθρωπο που καθοδήγησε την ομάδα με ψυχραιμία και αίσθηση ευθύνης ακόμα και στις πιο δύσκολες εποχές. Ένας αθόρυβος μαχητής : Παρά το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε για χρόνια, παρέμεινε παρών στα καθήκοντά του, επιδεικνύοντας σπάνια επιμονή και αφοσίωση.



: Παρά το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε για χρόνια, παρέμεινε παρών στα καθήκοντά του, επιδεικνύοντας σπάνια επιμονή και αφοσίωση. Το «τελευταίο αντίο»: «Κατάφερε να μας οδηγήσει σε ήρεμα νερά και τώρα ήρθε η ώρα για τον ίδιο να ξεκουραστεί», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση, εκφράζοντας παράλληλα τα συλλυπητήρια στην οικογένειά του.

Διαβάστε ακόμα: Η Γη της Ελιάς: Ο Παυλής χαροπαλεύει μετά από τροχαίο και ο Κουράκος τίθεται σε διαθεσιμότητα