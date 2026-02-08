Λύγισε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου στον «Εκατομμυριούχο»: «Εκεί που νόμιζες ότι έχεις χρόνο, δεν έχεις τίποτα»

Μια άκρως συγκινητική στιγμή εκτυλίχθηκε το βράδυ της Κυριακής (8/2) στο πλατό του «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος». Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου δεν κατάφερε να κρύψει τα δάκρυά του, όταν μια διαγωνιζόμενη αντάλλαξε ένα τρυφερό φιλί με τον γιο της, προκαλώντας μια βαθιά εξομολόγηση από τον παρουσιαστή.

Το μήνυμα για τις μητέρες που συγκίνησε

Ο παρουσιαστής, εμφανώς φορτισμένος, διέκοψε για λίγο τη ροή του παιχνιδιού για να στείλει ένα ηχηρό μήνυμα σε όλους τους τηλεθεατές:

«Δώστε ένα φιλί στις μανάδες σας και όσες είναι μακριά, πάρτε τις τηλέφωνο. Μην λέτε "θα σε πάρω σε λίγο", γιατί δεν ξέρουμε πότε είναι αυτό το "σε λίγο"».

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου συνέχισε με τρεμάμενη φωνή, τονίζοντας πως «όλα αλλάζουν λίγο παράξενα και ξαφνικά δεν προλαβαίνεις», αφιερώνοντας το επεισόδιο σε όλες τις μητέρες. Η παίκτρια ξέσπασε επίσης σε δάκρυα, με το πλατό να πλημμυρίζει από συναίσθημα σε μια από τις πιο αληθινές στιγμές της φετινής τηλεοπτικής σεζόν.

