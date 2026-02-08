Survivor 2026: Απόβαση 5 νέων παικτών στον Άγιο Δομίνικο – Η πρώην αστυνομικός, ο τράπερ και ο σωφρονιστικός υπάλληλος

Η αναμονή τελειώνει απόψε, Κυριακή 8 Φεβρουαρίου, καθώς το Survivor ετοιμάζεται να υποδεχτεί πέντε νέες προσωπικότητες που υπόσχονται να ανατρέψουν τις ισορροπίες στις παραλίες του Αγίου Δομινίκου. Με βιογραφικά που κυμαίνονται από τα σώματα ασφαλείας μέχρι τη μουσική σκηνή, οι νέοι Survivors έρχονται «διψασμένοι» για τη νίκη.

Ποιοι είναι οι 5 νέοι παίκτες

Αριάδνη Δημητρέλου (26 ετών) – Η δυναμική πρώην αστυνομικός

Με καταγωγή από το Περιστέρι, η Αριάδνη συνδυάζει την ευαισθησία με την απόλυτη πειθαρχία. Πρώην αστυνομικός και λάτρης του CrossFit, δηλώνει πως δεν τρομάζει εύκολα. Αν και προτιμά τη σύμπνοια, προειδοποιεί πως αν κάποιος ξεπεράσει τα όρια, θα βρει απέναντί του μια αλύγιστη αντίπαλο.

Αλέξανδρος «Benzy» Καραντώνης (25 ετών) – Ο τράπερ της Γλυφάδας

Ο μικρότερος αδελφός του Gio Καραντώνη φέρνει «good vibes» και αμερικανικό αέρα. Τραγουδιστής της τραπ μουσικής αλλά και δρομέας ημιμαραθωνίων, ο Benzy γυμνάζεται καθημερινά και δηλώνει λάτρης της φύσης και των αρχαίων Ελλήνων. Θα καταφέρει η χαλαρή του διάθεση να επιβιώσει στις κακουχίες;

Αντώνης Νικολόπουλος (36 ετών) – Ο λάτρης των βουνοκορφών

Από το Παγκράτι με ενδιάμεσο σταθμό την Καλαμάτα, ο Αντώνης ασχολείται με την εστίαση και το commercial acting. Η μεγάλη του αγάπη όμως είναι η γιόγκα και η ορειβασία. Συνηθισμένος να διανυκτερεύει σε κορυφές βουνών, οι δύσκολες συνθήκες του Survivor ίσως είναι το «στοιχείο» του.

Χρυσοβαλάντης Πάκος (46 ετών) – Ο ηγέτης σωφρονιστικός υπάλληλος

Ένας άνθρωπος της διπλής προσπάθειας, καθώς εργάζεται ως σωφρονιστικός υπάλληλος και στην εστίαση. Κοινωνικός και υπομονετικός, ο Χρυσοβαλάντης απεχθάνεται την αγένεια και ποντάρει στην ηγετική του φυσιογνωμία. Δύναμή του; Η σύζυγός του, με την οποία είναι μαζί από τα 16 τους χρόνια.

Ευτυχία Κυρκώστα (30 ετών) – Η Θεσσαλονικιά μαραθωνοδρόμος

Η Ευτυχία έρχεται από τη Σίνδο για να αποδείξει τον δυναμισμό της. Λογίστρια στην οικογενειακή επιχείρηση, στον ελεύθερο χρόνο της τρέχει σε μαραθώνιους και ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο. Έχει ως πρότυπο τον πατέρα της και δηλώνει έτοιμη για τη μεγαλύτερη περιπέτεια της ζωής της.

