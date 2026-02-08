Eurovision 2026: Πρεμιέρα για το «Sing for Greece» – Πότε θα δούμε τον Α' Ημιτελικό στην ΕΡΤ και τα μεγάλα φαβορί

❤️ Αυτό το άρθρο άρεσε σε 9 άτομα
Eurovision 2026: Πρεμιέρα για το «Sing for Greece» – Πότε θα δούμε τον Α' Ημιτελικό στην ΕΡΤ και τα μεγάλα φαβορί

Η αντίστροφη μέτρηση για τον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision στη Βιέννη ξεκινά επίσημα! Η ΕΡΤ μπαίνει σε ρυθμούς εθνικού τελικού με το «Sing for Greece», μια εντυπωσιακή παραγωγή με τρία ζωντανά shows και παρουσιαστές τους Γιώργο Καπουτζίδη, Μπέττυ Μαγγίρα και Κατερίνα Βρανά.

Το πρόγραμμα των εθνικών ημιτελικών

  • Α’ Ημιτελικός (Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου, 21:00): 14 τραγούδια διεκδικούν τα πρώτα 7 εισιτήρια. Special guest η Klavdia (6η θέση το 2025).
  • Β’ Ημιτελικός (Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου, 21:00): Ακόμα 14 συμμετοχές στη σκηνή, με καλεσμένη την Τάμτα και την Antigoni που θα παρουσιάσει το τραγούδι της Κύπρου.
  • Μεγάλος Τελικός (Κυριακή 15 Φεβρουαρίου, 21:00): Τα 14 επικρατέστερα τραγούδια θα αναμετρηθούν για την εκπροσώπηση στη Βιέννη.

Τα φαβορί και το «φαινόμενο» Akylas
Η μάχη προβλέπεται σκληρή, καθώς τρία ονόματα έχουν ήδη ξεχωρίσει στις στοιχηματικές και τα social media:

Akylas: Το τραγούδι του «Ferto» σπάει κάθε ρεκόρ με πάνω από 2 εκατομμύρια προβολές σε δύο εβδομάδες, φέρνοντας την Ελλάδα στην κορυφή του YouTube πανευρωπαϊκά.
Good Job Nicky: Με το «Dark Side of the Moon» θεωρείται μία από τις πιο ποιοτικές προτάσεις.
ZAF: Το «Αστείο» έχει ήδη κερδίσει το ραδιοφωνικό airplay.

Η καλλιτεχνική διεύθυνση φέρει την υπογραφή του Φωκά Ευαγγελινού, εγγυώντας ένα οπτικό αποτέλεσμα επιπέδου Eurovision. Η Ελλάδα θα διαγωνιστεί στον Α' Ημιτελικό της Βιέννης στις 12 Μαΐου 2026.

Διαβάστε ακόμα: Η Τελευταία Κλήση: Το καθηλωτικό τρέιλερ της ταινίας που εμπνέεται από την υπόθεση Ματέι

Ακολουθήστε το Madata.GR στο Google News Madata.GR in Google News

ΔΕΙΤΕ ΤΑ VIDEO

Δείτε ακόμα

ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ

Απόφαση - βόμβα για το αφορολόγητο των 800.000€: Ανατροπή στις γονικές παροχές
Οικονομία

Απόφαση - βόμβα για το αφορολόγητο των 800.000€: Ανατροπή στις γονικές παροχές

Σεισμός στην Ευρωλίγκα: Διαλύεται η Μονακό – Σκέψεις Σπανούλη για επιστροφή στην Ελλάδα
Αθλητικά

Σεισμός στην Ευρωλίγκα: Διαλύεται η Μονακό – Σκέψεις Σπανούλη για επιστροφή στην Ελλάδα

Αποκάλυψη-σοκ από έγγραφα του FBI: Κατάσκοπος της Μοσάντ ο Τζέφρι Έπσταϊν
Κόσμος

Αποκάλυψη-σοκ από έγγραφα του FBI: Κατάσκοπος της Μοσάντ ο Τζέφρι Έπσταϊν

Πότε «τελειώνει» η εμμηνόπαυση; Όσα πρέπει να γνωρίζεις για τη νέα φάση της υγείας σου
Υγεία

Πότε «τελειώνει» η εμμηνόπαυση; Όσα πρέπει να γνωρίζεις για τη νέα φάση της υγείας σου

Η Γη της Ελιάς: Ο Παυλής χαροπαλεύει μετά από τροχαίο και ο Κουράκος τίθεται σε διαθεσιμότητα
Media

Η Γη της Ελιάς: Ο Παυλής χαροπαλεύει μετά από τροχαίο και ο Κουράκος τίθεται σε διαθεσιμότητα