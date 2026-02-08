Η αντίστροφη μέτρηση για τον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision στη Βιέννη ξεκινά επίσημα! Η ΕΡΤ μπαίνει σε ρυθμούς εθνικού τελικού με το «Sing for Greece», μια εντυπωσιακή παραγωγή με τρία ζωντανά shows και παρουσιαστές τους Γιώργο Καπουτζίδη, Μπέττυ Μαγγίρα και Κατερίνα Βρανά.

Το πρόγραμμα των εθνικών ημιτελικών



Α’ Ημιτελικός (Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου, 21:00): 14 τραγούδια διεκδικούν τα πρώτα 7 εισιτήρια. Special guest η Klavdia (6η θέση το 2025).



(Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου, 21:00): 14 τραγούδια διεκδικούν τα πρώτα 7 εισιτήρια. Special guest η Klavdia (6η θέση το 2025). Β’ Ημιτελικός (Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου, 21:00): Ακόμα 14 συμμετοχές στη σκηνή, με καλεσμένη την Τάμτα και την Antigoni που θα παρουσιάσει το τραγούδι της Κύπρου.



(Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου, 21:00): Ακόμα 14 συμμετοχές στη σκηνή, με καλεσμένη την Τάμτα και την Antigoni που θα παρουσιάσει το τραγούδι της Κύπρου. Μεγάλος Τελικός (Κυριακή 15 Φεβρουαρίου, 21:00): Τα 14 επικρατέστερα τραγούδια θα αναμετρηθούν για την εκπροσώπηση στη Βιέννη.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Eurovision ERT (@eurovisionert)

Τα φαβορί και το «φαινόμενο» Akylas

Η μάχη προβλέπεται σκληρή, καθώς τρία ονόματα έχουν ήδη ξεχωρίσει στις στοιχηματικές και τα social media:

Akylas: Το τραγούδι του «Ferto» σπάει κάθε ρεκόρ με πάνω από 2 εκατομμύρια προβολές σε δύο εβδομάδες, φέρνοντας την Ελλάδα στην κορυφή του YouTube πανευρωπαϊκά.

Good Job Nicky: Με το «Dark Side of the Moon» θεωρείται μία από τις πιο ποιοτικές προτάσεις.

ZAF: Το «Αστείο» έχει ήδη κερδίσει το ραδιοφωνικό airplay.

Η καλλιτεχνική διεύθυνση φέρει την υπογραφή του Φωκά Ευαγγελινού, εγγυώντας ένα οπτικό αποτέλεσμα επιπέδου Eurovision. Η Ελλάδα θα διαγωνιστεί στον Α' Ημιτελικό της Βιέννης στις 12 Μαΐου 2026.

