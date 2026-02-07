Η Γη της Ελιάς: Ο Παυλής χαροπαλεύει μετά από τροχαίο και ο Κουράκος τίθεται σε διαθεσιμότητα

Η δραματική σειρά του Mega, «Η Γη της Ελιάς», επιστρέφει με νέα επεισόδια από την Κυριακή 8 έως την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου στις 22:20, και οι ανατροπές στη Μάνη δεν έχουν τέλος. Ένας σοβαρός τραυματισμός, μια νέα άφιξη στην αστυνομία και παράνομοι έρωτες συνθέτουν το σκηνικό της εβδομάδας.

Η μάχη του Παυλή για τη ζωή

Η κατάσταση ξεφεύγει όταν ο Παυλής, υπό την επήρεια αλκοόλ και ράκος ψυχολογικά μετά τον χωρισμό του από τη Δάφνη, εμπλέκεται σε ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα. Η Αλεξάνδρα και τα παιδιά ζουν ώρες αγωνίας στο νοσοκομείο, καθώς η υγεία του παρουσιάζει επιπλοκές και οι γιατροί αναγκάζονται να τον διασωληνώσουν. Η ζωή του κρέμεται κυριολεκτικά από μια κλωστή.

Παράνομος έρωτας και αποκαλύψεις

Η κρυφή σχέση της Φρύνης με τον Κωνσταντίνο δυναμώνει, με τους δυο τους να ανταλλάσσουν πλέον ερωτικές εξομολογήσεις. Ωστόσο, ο Παρασκευάς δεν πείθεται από τις διαβεβαιώσεις της Φρύνης και ξεκινά μια νέα επιχείρηση κατασκοπείας. Η τύχη όμως δεν είναι με το μέρος των παράνομων εραστών, καθώς σε μια έξοδό τους πέφτουν πάνω στον Στέφανο και τη Βασιλική, φέρνοντας την αποκάλυψη πιο κοντά από ποτέ.

Σεισμός στην Αστυνομία της Μάνης

Μια νέα αστυνομικός, η Μυρτώ, φτάνει στο τμήμα, την ίδια στιγμή που ο Κουράκος δέχεται το πιο σκληρό πλήγμα στην καριέρα του. Η Ανωτέρα τον καλεί να απολογηθεί για εμπλοκή στην υπόθεση της μαφίας, με αποτέλεσμα ο αστυνόμος να τίθεται σε διαθεσιμότητα και να καταρρέει ψυχολογικά.

Δολοπλοκίες κατά της Ασπασίας

Η Ξένια και η Μαριλένα δεν σταματούν πουθενά. Χρηματίζουν τη Χρυσούλα για να ψευδομαρτυρήσει εναντίον της Ασπασίας στη δίκη, όμως μια φωτογραφία-φωτιά από τη συναλλαγή τους ενδέχεται να ανατρέψει τα πάντα και να κάψει τους σκευωρούς.

Διαβάστε ακόμα: Eurovision 2026: Τρέλα στην Ευρώπη με το «Ferto» – Γιατί ο Akylas θεωρείται το μεγάλο φαβορί για τη νίκη