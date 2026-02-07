Άγιος Έρωτας: Ο Παύλος «λυγίζει» μπροστά στον πατέρα Νικόλαο και ο Γεράσιμος διψά για εκδίκηση

Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στα νέα επεισόδια της σειράς του Alpha, «Άγιος Έρωτας», για την εβδομάδα από 9 έως 12 Φεβρουαρίου. Το μίσος, οι απαγορευμένοι έρωτες και τα καλά κρυμμένα μυστικά φέρνουν τους ήρωες της Στέρνας στα όριά τους.

Ο Παύλος Μαρκόπουλος, ο άνθρωπος που κινεί τα νήματα με σκληρότητα, δείχνει ένα πρόσωπο που δεν έχουμε ξαναδεί, ενώ η Χλόη βρίσκεται εγκλωβισμένη σε έναν γάμο που καταρρέει.

Τι θα δούμε επεισόδιο προς επεισόδιο

Δευτέρα 9/2: Η ομολογία της Άννας

Η Άννα ανοίγει την καρδιά της στον πατέρα Νικόλαο, παραδεχόμενη τον έρωτά της για την Ελένη. Εκείνος, γνωρίζοντας τους κινδύνους, την ωθεί σε μια απόφαση που θα την πληγώσει βαθιά. Την ίδια ώρα, η Αγγέλα εξαφανίζεται οπλισμένη, σπέρνοντας τον τρόμο.

Τρίτη 10/2: Η σύγκρουση Πέτρου και Χλόης

Ο Πέτρος, τυφλωμένος από ζήλια μετά από ένα τετ-α-τετ της Χλόης με τον Νικόλαο, απαιτεί από τη σύζυγό του να έρθουν κοντά ερωτικά. Η άγρια αντίδραση της Χλόης οδηγεί το ζευγάρι σε οριστική ρήξη. Παράλληλα, ο Γεράσιμος παραμονεύει κρυμμένος στο ξενοδοχείο, έτοιμος να αναμετρηθεί με τη Δώρα.

Τετάρτη 11/2: Ο Παύλος σε ρόλο μετανοημένου;

Ο Παύλος κάνει μια αιφνιδιαστική επίσκεψη στο σπίτι του πατέρα Νικόλαου. Η συνάντησή τους είναι ηλεκτρισμένη, καθώς ο Μαρκόπουλος προσπαθεί να κερδίσει το έδαφος που έχασε, ενώ ένα σοβαρό συμβάν στο ξενοδοχείο ταράζει όλη την τοπική κοινωνία.

Πέμπτη 12/2: Η άρνηση της συγχώρεσης

Ο Παύλος υποκρίνεται τον μετανοημένο, ζητώντας εξομολόγηση. Όμως ο πατέρας Νικόλαος είναι αμετάκλητος: «Συγχώρεση δεν υπάρχει αν δεν παραδοθείς για τα εγκλήματά σου». Στο μεταξύ, ο Χάρης παίρνει επιτέλους το διαζύγιό του, αλλά οι χαρές για την οικογένεια Βαρελά δεν σταματούν εκεί.



Spoiler Corner: Οι 3 μεγάλες ανατροπές της εβδομάδας

Η απόδραση: Η Ελένη προτείνει στην Άννα να εγκαταλείψουν τη Στέρνα για πάντα, αλλά η απάντηση της Άννας θα είναι συντριπτική.

Το Δρομοκαΐτειο: Η ψυχική κατάσταση της Σοφίας επιδεινώνεται ραγδαία, με τον Ηλία να υποψιάζεται πως ένα βαθύ τραύμα κρύβεται πίσω από την κατάρρευσή της.

Το σαμποτάζ: Ο Παύλος χρησιμοποιεί τον Τάσο για να καταστρέψει το μαγαζί της Θάλειας, δείχνοντας πως η εκδίκησή του δεν έχει όρια.

