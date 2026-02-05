Τέλος η αγωνία για τη Σία Κοσιώνη: Το εξιτήριο και η συγκλονιστική φωτογραφία από τη ΜΕΘ – «Δεν είμαστε άτρωτοι»

Με μια ανάρτηση που ξεχειλίζει από ανακούφιση και συγκίνηση, ο Κώστας Μπακογιάννης ανακοίνωσε το μεσημέρι της Πέμπτης (05/02) ότι η Σία Κοσιώνη πήρε επιτέλους εξιτήριο από το νοσοκομείο. Η γνωστή δημοσιογράφος άφησε πίσω της μια πολύ σοβαρή περιπέτεια υγείας που την κράτησε για ημέρες στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, θυμίζοντας σε όλους πως η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό.

Το χρονικό της μάχης στη ΜΕΘ
Ο Κώστας Μπακογιάννης συνόδευσε την ανακοίνωσή του με μια φωτογραφία από τις «πρώτες, πολύ δύσκολες ημέρες», όπως τις χαρακτήρισε. Στο στιγμιότυπο, η Σία Κοσιώνη φαίνεται να χαμογελά μέσα στη ΜΕΘ, παίρνοντας δύναμη από τα μηνύματα αγάπης που κατέκλυζαν την οικογένεια.

«Χαμογελούσε, φωτίζοντας το νοσοκομείο», αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Μπακογιάννης, ευχαριστώντας δημόσια τους γιατρούς και τους νοσηλευτές όχι μόνο για την επιστημονική τους επάρκεια, αλλά κυρίως για την ανθρωπιά που επέδειξαν.

Το ηχηρό μήνυμα: «Εμβολιαστείτε, μην ακούτε κανέναν»
Πέρα από τις ευχαριστίες, ο Κώστας Μπακογιάννης θέλησε να μετατρέψει την προσωπική τους περιπέτεια σε μάθημα ζωής για όλους, απευθύνοντας μια δραματική έκκληση για την πρόληψη:

  • Όχι μόνο το αντιγριπικό: Τόνισε τη σημασία του εμβολιασμού για τον πνευμονιόκοκκο και ό,τι άλλο προβλέπεται από τους ειδικούς.
  • Η αλήθεια για την υγεία: «Όχι, δεν είμαστε άτρωτοι, δεν είμαστε από ατσάλι», έγραψε, προτρέποντας τους πολίτες να εμπιστεύονται μόνο τον γιατρό τους και κανέναν άλλον.

Η περιπέτεια της Σίας Κοσιώνη έρχεται να υπογραμμίσει με τον πιο έντονο τρόπο την έξαρση των λοιμώξεων του αναπνευστικού αυτή την περίοδο, στέλνοντας ένα μήνυμα εγρήγορσης σε όλους.

