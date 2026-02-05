«Μην βάζεις λόγια στο στόμα μου»: Άγριος καβγάς Ουγγαρέζου – Μικρούτσικου για τον «παπατζή» Νίκο Μουτσινά

«Μην βάζεις λόγια στο στόμα μου»: Άγριος καβγάς Ουγγαρέζου – Μικρούτσικου για τον «παπατζή» Νίκο Μουτσινά

Η ατμόσφαιρα ηλεκτρίστηκε όταν ο Δημήτρης Ουγγαρέζος προσπάθησε να μαζέψει τον χαρακτηρισμό που απέδωσε στον Νίκο Μουτσινά, ισχυριζόμενος πως τον είπε «παπατζή» χαριτωμένα. Η αντίδραση του Ανδρέα Μικρούτσικου ήταν ακαριαία, οδηγώντας σε έναν διάλογο γεμάτο ένταση και προσωπικές αιχμές.

Η ατάκα που άναψε το φυτίλι

  • Δημήτρης Ουγγαρέζος: «Ρε Αντρέα, μην βάζεις λόγια στο στόμα μου! Είπα τον Μουτσινά "παπατζή" χαριτωμένα. Εσύ το πήρες σοβαρά».
  • Ανδρέας Μικρούτσικος: «Εγώ έθεσα ένα ερώτημα για το αν είναι τελικά "παπατζής" ή όχι... Μην λες ό,τι θέλεις».

Το παρασκήνιο της κόντρας
Ο Νίκος Μουτσινάς, παίζοντας το γνωστό «κρυφτό» με τις κάμερες για το αν και πότε επιστρέφει, φαίνεται πως έχει διχάσει τα πάνελ. Από τη μία, η πλευρά που θεωρεί το παιχνίδι αυτό μέρος του «σόου» και από την άλλη, εκείνοι που αρχίζουν να κουράζονται από την ασάφεια των δηλώσεων.

