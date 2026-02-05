Η ατμόσφαιρα ηλεκτρίστηκε όταν ο Δημήτρης Ουγγαρέζος προσπάθησε να μαζέψει τον χαρακτηρισμό που απέδωσε στον Νίκο Μουτσινά, ισχυριζόμενος πως τον είπε «παπατζή» χαριτωμένα. Η αντίδραση του Ανδρέα Μικρούτσικου ήταν ακαριαία, οδηγώντας σε έναν διάλογο γεμάτο ένταση και προσωπικές αιχμές.

Η ατάκα που άναψε το φυτίλι



Δημήτρης Ουγγαρέζος: «Ρε Αντρέα, μην βάζεις λόγια στο στόμα μου! Είπα τον Μουτσινά "παπατζή" χαριτωμένα. Εσύ το πήρες σοβαρά».



«Ρε Αντρέα, μην βάζεις λόγια στο στόμα μου! Είπα τον Μουτσινά "παπατζή" χαριτωμένα. Εσύ το πήρες σοβαρά». Ανδρέας Μικρούτσικος: «Εγώ έθεσα ένα ερώτημα για το αν είναι τελικά "παπατζής" ή όχι... Μην λες ό,τι θέλεις».



Το παρασκήνιο της κόντρας

Ο Νίκος Μουτσινάς, παίζοντας το γνωστό «κρυφτό» με τις κάμερες για το αν και πότε επιστρέφει, φαίνεται πως έχει διχάσει τα πάνελ. Από τη μία, η πλευρά που θεωρεί το παιχνίδι αυτό μέρος του «σόου» και από την άλλη, εκείνοι που αρχίζουν να κουράζονται από την ασάφεια των δηλώσεων.

