Η οικογένεια Βούλγαρη διαλύεται οριστικά και η Γαλήνη, υπό το βάρος της απόλυτης απόγνωσης, χάνει τον έλεγχο. Θεωρώντας την Αλεξάνδρα υπεύθυνη για την εξαφάνιση του γιου της και την κατάρρευση του σπιτιού της, αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της.

Μια ανάσα από το έγκλημα

Σε μια στιγμή καθαρής παραφροσύνης, η Γαλήνη προμηθεύεται όπλο από την Ασημίνα και κατευθύνεται στο σπίτι της ορκισμένης εχθρού της. Με το δάχτυλο στη σκανδάλη, είναι έτοιμη για το μοιραίο, όμως ο Γιάμαρης εμφανίζεται ως «από μηχανής θεός». Την αφοπλίζει την τελευταία στιγμή, σώζοντάς την από μια πράξη που θα την οδηγούσε για πάντα στη φυλακή.

Ο Ντίνος στα «μαχαίρια» με τον Γιάμαρη

Την ίδια ώρα, η αποκάλυψη της κρυφής σχέσης της Γαλήνης με τον αστυνόμο Γιάμαρη πυροδοτεί μια άλλη «έκρηξη».

Η επίθεση: Ο Ντίνος, μαινόμενος, εισβάλλει στο τμήμα και επιτίθεται σωματικά στον άλλοτε έμπιστο συνεργάτη του.

Η ατάκα-φωτιά: «Αν ήσουν ικανός να την κρατήσεις, δεν θα έτρεχε στην αγκαλιά μου», του απαντά ο Γιάμαρης, ρίχνοντας λάδι στη φωτιά.

Οι απειλές: Ο Ντίνος αποχωρεί εκτός εαυτού, εξαπολύοντας θανατηφόρες απειλές εναντίον του Γιάμαρη.

