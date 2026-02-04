Μπορεί ο εκπρόσωπος της Ελλάδας για τη Eurovision 2026 να μην έχει επιλεγεί ακόμη επίσημα, όμως η Ευρώπη φαίνεται πως έχει ήδη πάρει την απόφασή της. Το τραγούδι «Ferto» του Akyla έχει προκαλέσει παγκόσμιο ενδιαφέρον, φιγουράροντας στην πρώτη τριάδα των ευρωπαϊκών προγνωστικών, δημιουργώντας μεγάλες προσδοκίες για τη φετινή μας συμμετοχή.

Στην κορυφή των στοιχημάτων

Παρότι πολλές χώρες δεν έχουν ανακοινώσει καν τα τραγούδια τους, ο Akylas έχει καταφέρει να ξεπεράσει τα 2 εκατομμύρια προβολές στο YouTube, «απειλώντας» παραδοσιακές δυνάμεις του διαγωνισμού:

Η τριάδα της κορυφής: Το Ισραήλ και η Φινλανδία προηγούνται αυτή τη στιγμή, με την Ελλάδα να ακολουθεί σε απόσταση αναπνοής.

Εγχώρια κυριαρχία: Στα ελληνικά προγνωστικά, ο Akylas είναι το απόλυτο φαβορί, αφήνοντας πίσω τον Good Job Nicky και τη Marseaux.

Η αντίστροφη μέτρηση για το «Sing for Greece»

Ο δρόμος για τη Eurovision περνά από τον εθνικό τελικό, με την ΕΡΤ να ετοιμάζει μια παραγωγή που ξεπερνά τις 500.000 ευρώ:

Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου: Ο Akylas ανεβαίνει στη σκηνή του Α' Ημιτελικού.

Κυριακή 15 Φεβρουαρίου: Ο Μεγάλος Τελικός, όπου κοινό και επιτροπές θα αναδείξουν τον νικητή που θα ταξιδέψει στον διαγωνισμό.

«Θέλω η εμφάνισή μου να είναι έκπληξη», δηλώνει ο Akylas, ο οποίος υπόσχεται μια παρουσίαση που θα αντικατοπτρίζει την ιδιαίτερη καλλιτεχνική του ταυτότητα.

