Το αποψινό επεισόδιο της «Γης της Ελιάς» φέρνει στο προσκήνιο την αμφισβήτηση, την προδοσία αλλά και μεγάλες αποφάσεις που θα συζητηθούν. Από τις υποψίες του Παρασκευά μέχρι τον αναπάντεχο γάμο στο Σούνιο, οι ισορροπίες κρέμονται από μια κλωστή.

Το «θρίλερ» του Παρασκευά και η μοναξιά της Ισμήνης

Απιστία ή φαντασία; Ο Παρασκευάς είναι πεπεισμένος πως η Φρύνη τον απατά. Παρά τις προσπάθειες του Λυκούργου να τον ηρεμήσει, εκείνος ξεκινά μια επιχείρηση εξακρίβωσης της αλήθειας που θα δοκιμάσει τα νεύρα όλων.



Ο Παρασκευάς είναι πεπεισμένος πως η Φρύνη τον απατά. Παρά τις προσπάθειες του Λυκούργου να τον ηρεμήσει, εκείνος ξεκινά μια επιχείρηση εξακρίβωσης της αλήθειας που θα δοκιμάσει τα νεύρα όλων. Απρόσμενη συμμαχία: Η Ισμήνη, βυθισμένη στη μοναξιά της, βρίσκει μια ανέλπιστη φίλη στο πρόσωπο της Αριάδνης.

Εγκλήματα και απειλές στη Μάνη

Ο όρκος του Κουράκου: Η επιβεβαίωση ότι ο Βαγιάκος δολοφονήθηκε από το κύκλωμα «οπλίζει» τον αστυνόμο με πείσμα. Ο Κουράκος δίνει όρκο να φτάσει μέχρι το τέλος και να εξαρθρώσει την οργάνωση.

Σύγκρουση Στάθη - Αλεξάνδρας: Η Αλεξάνδρα καταλαβαίνει το παιχνίδι του Στάθη να την απομονώσει από τους Αμερικάνους και οι τόνοι ανεβαίνουν επικίνδυνα.

Η Μαρία εκπλήσσει Αθηνά και Τζον

Το ταξίδι στο Σούνιο επιφυλάσσει μια τεράστια έκπληξη: Η Μαρία είναι ανένδοτη. Θέλει να παντρευτεί τον γείτονά της από το Βέλγιο, αφήνοντας την Αθηνά και τον Τζον άφωνους.

Τι άλλο θα δούμε απόψε:

Μέσα στη φυλακή: Η Κούλα λαδώνει τη Ρένα για να προστατέψει την Ασπασία.

Η προδοσία της Άννας: Η υπόσχεση στη Δάφνη σπάει και ο Μανώλης μαθαίνει όλη την αλήθεια για το μωρό.

Δικαστικές εξελίξεις: Ο Λυκούργος προετοιμάζει τον Μιχάλη για μάρτυρα στη μεγάλη δίκη.

Διαβάστε ακόμα: «Ντροπή»: Ξέσπασμα Ουγγαρέζου για τον Κώστα Τσουρό – Η σκληρή κριτική για την κάλυψη της τραγωδίας του ΠΑΟΚ