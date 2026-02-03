Σία Κοσιώνη: Η αλήθεια για την κατάσταση της υγείας της – Γιατί διαψεύδονται οι φήμες για εξιτήριο

Η αγωνία για την πορεία της υγείας της Σίας Κοσιώνη συνεχίζεται, καθώς τα νεότερα δεδομένα διαψεύδουν τα δημοσιεύματα που την ήθελαν να επιστρέφει στο σπίτι της. Η παρουσιάστρια του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του ΣΚΑΪ παραμένει στο νοσοκομείο, δίνοντας τη δική της μάχη μετά τη σοβαρή περιπέτεια που την οδήγησε μέχρι τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

«Θα πάρει καιρό να βγει»

Παρά τις ελπίδες για μια γρήγορη ανάρρωση, το ρεπορτάζ της εκπομπής «Το Πρωινό» ξεκαθάρισε το τοπίο, τονίζοντας πως η κατάσταση παραμένει σοβαρή και απαιτεί ιατρική παρακολούθηση.

Η διάψευση: «Δεν βγήκε τελικά η Σία από το νοσοκομείο, έχει δρόμο ακόμα», ανέφερε ο Τάσος Τεργιάκης.

Η εκτίμηση των γιατρών: Η παραμονή της στο νοσηλευτικό ίδρυμα κρίνεται απαραίτητη για το επόμενο διάστημα, καθώς ο οργανισμός της χρειάζεται χρόνο για να ανακτήσει πλήρως τις δυνάμεις του.

Το χρονικό με τον πνευμονιόκοκκο

Όλα ξεκίνησαν την προηγούμενη εβδομάδα, όταν η δημοσιογράφος προσβλήθηκε από πνευμονιόκοκκο. Η λοίμωξη ήταν τόσο επιθετική που η εισαγωγή στη ΜΕΘ κρίθηκε επιβεβλημένη από την πρώτη στιγμή. Η έγκαιρη παρέμβαση των γιατρών απέτρεψε τα χειρότερα, όμως η ανάρρωση από μια τέτοια περιπέτεια είναι μια σταδιακή διαδικασία.

Το μήνυμα της Σίας Κοσιώνη

Η ίδια, μέσα από το νοσοκομείο, θέλησε να ευχαριστήσει τον κόσμο για το ενδιαφέρον του με μια ανάρτηση στο Instagram που αποτυπώνει τις δυσκολίες που πέρασε:

«Ο Ιανουάριος ήταν μία δύσκολη χρονιά, αλλά τα καταφέραμε», έγραψε χαρακτηριστικά, δίνοντας το στίγμα της αισιοδοξίας της.

