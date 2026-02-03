Ένα σχόλιο του Ανδρέα Μικρούτσικου ήταν αρκετό για να «παγώσει» το πλατό της Φαίης Σκορδά και να προκαλέσει έντονη αμηχανία. Με αφορμή τα σενάρια για την πολιτική κάθοδο του Παύλου Ντε Γκρες, ο έμπειρος παρουσιαστής προχώρησε σε μια αποκάλυψη που άφησε άφωνους τους συνεργάτες του.

Το επίμαχο σχόλιο και η «σκιά» του Έπσταϊν

Ενώ η συζήτηση περιστρεφόταν γύρω από τις πληροφορίες του Νίκου Καραχάλιου για πιθανή συνεργασία του Παύλου με τη Μαρία Καρυστιανού, ο Ανδρέας Μικρούτσικος παρενέβη λέγοντας:

«Ο Παύλος Ντε Γκρες, να σας πω ότι στους φακέλους που είναι σε σχέση με τον Έπσταϊν, υπάρχει σαν συνάντηση στην Ελλάδα με τον Έπσταϊν. Μία κουβέντα είπα. Προχωρήστε. Εγώ έφερα μία πληροφορία».

Η δήλωση αυτή προκάλεσε την άμεση και φανερά ενοχλημένη αντίδραση της Φαίης Σκορδά, η οποία έσπευσε να πάρει αποστάσεις: «Γιατί κάνεις αυτό το σχόλιο; Αφήνει μια σκιά και ένα πρόσημο. Μην τα μπερδεύουμε, είναι λάθος αυτό».

Γιατί έχει σημασία αυτή η αναφορά;

Η υπόθεση του Τζέφρι Έπσταϊν παραμένει μια ανοιχτή πληγή με παγκόσμιες προεκτάσεις, εμπλέκοντας ηχηρά ονόματα της ελίτ. Η αναφορά του ονόματος του Παύλου σε αυτό το πλαίσιο, ειδικά τη στιγμή που ακούγεται για την πολιτική σκηνή, δημιουργεί ένα εκρηκτικό κοκτέιλ:

Ο Μικρούτσικος επέλεξε να φέρει στο τραπέζι μια πληροφορία που «καίει», την ώρα που το lifestyle ρεπορτάζ προσπαθούσε να διατηρήσει χαμηλούς τόνους. Η στάση των ΜΜΕ: Η αντίδραση της Σκορδά αντικατοπτρίζει την τάση της πρωινής ζώνης να αποφεύγει τις κακοτοπιές όταν πρόκειται για πρόσωπα με ισχυρές διασυνδέσεις.



Η κριτική: Η προσπάθεια της παρουσιάστριας να «μαζέψει» το σχόλιο του Μικρούτσικου, χαρακτηρίζοντάς το ως «λάθος», αναδεικνύει την παθογένεια της ελληνικής τηλεόρασης: την προτίμηση στην επιφανειακή προσέγγιση έναντι της ουσίας. Αν υπάρχουν «σκιές» σε πρόσωπα που φιλοδοξούν να παίξουν ρόλο στη δημόσια ζωή, η δουλειά της δημοσιογραφίας είναι να τις φωτίζει, όχι να τις κρύβει κάτω από το χαλί της τηλεοπτικής ευγένειας.

