Μια απρόσμενη ανακοίνωση από τον Γιώργο Λιανό στο συμβούλιο του νησιού το βράδυ της Κυριακής (1/2) άφησε άναυδους τους παίκτες και των δύο ομάδων. Ο Gio Καραντώνης (γνωστός και ως Gio Kay), ο viral Ελληνοαμερικανός music executive που κατάφερε να γίνει το κεντρικό πρόσωπο των πρώτων εβδομάδων του Survivor 2026, αποφάσισε να αποχωρήσει οικειοθελώς από τον Άγιο Δομίνικο.

Ο λόγος της αποχώρησης: Ένας παλιός τραυματισμός

Παρά το μαχητικό του πνεύμα και τις νίκες που πέτυχε, το σώμα του Gio δεν ακολούθησε. Ένας τραυματισμός στο γόνατο κατά τη διάρκεια των αγωνισμάτων «ξύπνησε» ένα παλαιότερο πρόβλημα υγείας.

Ο γιατρός της παραγωγής τον είχε προειδοποιήσει για την κρισιμότητα της κατάστασης.

Ο Gio, με το χαρακτηριστικό του στυλ, εξήγησε πως δεν ήθελε να αποτελεί «βαρίδι» για την ομάδα των Αθηναίων, καθώς η φυσική του κατάσταση δεν του επέτρεπε να προσφέρει το 100% στα έπαθλα και τις ασυλίες.

Το συγκινητικό «αντίο» ενός outsider

Ο Gio Kay αποχαιρέτησε τους συμπαίκτες του με έναν λόγο που συνδύαζε συγκίνηση και τις γνωστές του «slang» εκφράσεις:

«Είμαι το outsider σε αυτό το παιχνίδι, μεγάλα κιλά. Ήρθα εδώ για να δείξω σε όλα τα παιδιά εκεί έξω πως ό,τι και να πάθεις, πρέπει να ξανασηκωθείς. Ελπίζω να σας έκανα περήφανους και να γουστάρατε την παρέα μου».

Αναφέρθηκε μάλιστα με χιούμορ στην «Αγία Τριάδα» του παιχνιδιού (Τάκη Καραγκούνια, James Καφετζή και Τριαντάφυλλο), εκφράζοντας την ελπίδα να τον θεωρούν πλέον ισάξιο μέλος της παρέας τους.

Ποιος είναι ο Gio Kay;

Για όσους δεν τον γνώριζαν πριν το Survivor, ο 28χρονος Γιώργος Καραντώνης είναι:

Music Executive & Παραγωγός: Δραστηριοποιείται στην urban σκηνή και έχει ιδρύσει το «The Hustle House».



Δραστηριοποιείται στην urban σκηνή και έχει ιδρύσει το «The Hustle House». Viral Φαινόμενο: Οι ατάκες του σε μισά ελληνικά και μισά αγγλικά έγιναν αμέσως memes στο TikTok και το Instagram.



Οι ατάκες του σε μισά ελληνικά και μισά αγγλικά έγιναν αμέσως memes στο TikTok και το Instagram. Entrepreneur: Με καταγωγή από το Νιου Τζέρσεϊ, επέστρεψε στην Ελλάδα για να κυνηγήσει το όνειρό του στη μουσική βιομηχανία.

Η αποχώρησή του αφήνει ένα σημαντικό κενό στο reality, καθώς ήταν ένας από τους παίκτες που «ζωντάνευαν» το πρόγραμμα με την προσωπικότητά τους.

Διαβάστε ακόμα: «Ντροπή»: Ξέσπασμα Ουγγαρέζου για τον Κώστα Τσουρό – Η σκληρή κριτική για την κάλυψη της τραγωδίας του ΠΑΟΚ