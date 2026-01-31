Μια νύχτα μόνο: Έκρηξη «μαμούθ» στην ERGAN – Ένας νεκρός και μια εξαφάνιση σοκ

Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στα επόμενα επεισόδια της σειράς του MEGA (2-5 Φεβρουαρίου), με τον κόσμο του Οδυσσέα και του Σταύρου να καταρρέει μετά από ένα αιματηρό χτύπημα στο εργοτάξιο. Μια βόμβα, ένας θάνατος και μια καλοστημένη παγίδα για την Αρετή συνθέτουν το σκηνικό της επόμενης εβδομάδας.

Το χτύπημα στην ERGAN και ο θρήνος

Μια εκκωφαντική έκρηξη στο εργοτάξιο του εμπορικού κέντρου θα φέρει την ασύλληπτη ανατροπή. Η αστυνομία εντοπίζει εκρηκτικό μηχανισμό, επιβεβαιώνοντας τις υποψίες για δολιοφθορές. Η τραγωδία ολοκληρώνεται όταν ένας εργάτης χάνει τη ζωή του, βυθίζοντας την εταιρεία στο πένθος και φέρνοντας τον Οδυσσέα και τον Σταύρο αντιμέτωπους με την οργή των ΜΜΕ και τις ευθύνες τους. Οι δυο τους θα βρεθούν στο σπίτι του νεκρού, βιώνοντας μια από τις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής τους.

Η Αρετή σε θανάσιμη παγίδα

Ενώ ο Οδυσσέας προσπαθεί να σώσει την εταιρεία, η Αρετή πέφτει θύμα μιας καλοστημένης παγίδας. Ανυποψίαστη, πηγαίνει σε ένα ραντεβού για δουλειά σε ένα νεοκλασικό, μόνο που εκεί την περιμένει ένας άγνωστος φωτογράφος και μια τρομακτική εμπειρία. Η εξαφάνισή της θα σημάνει συναγερμό, με τον Οδυσσέα και τον Σταύρο να ξεκινούν ένα θρίλερ για τον εντοπισμό της.

Οικογενειακός πόλεμος και επιστροφές

Νταγιάννος: Συνεχίζει το ύπουλο παιχνίδι του, ενώ η επιστροφή του Σάββα στο σπίτι πυροδοτεί μια εκρηκτική ρήξη ανάμεσα σε εκείνον και τη Μαρίκα.

Ελένη: Η βουτιά στο αλκοόλ συνεχίζεται, ενώ η αποκάλυψη της αλήθειας για τον πίνακα φέρνει τη Μιρέλλα και τον Πωλ σε οριστική ρήξη.

Επεισόδιο 32 – Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου



Η Αρετή πλησιάζει ξανά τον Οδυσσέα, για να τον προειδοποιήσει πως ο Νταγιάννος παίζει ένα ύπουλο παιχνίδι πίσω από την πλάτη του. Η συνάντησή τους, γεμάτη ένταση και συναισθήματα, αναζωπυρώνει όσα προσπαθούν να ξεχάσουν. Την ίδια ώρα, ο Νταγιάννος σφίγγει ακόμη περισσότερο τη θηλιά στο λαιμό του γιου του, ενώ η Μαρίκα επισκέπτεται τη Μίνα για να την πείσει να βάλει τέλος στη σχέση τους. Η Ελένη βυθίζεται ξανά στο αλκοόλ, ο Χάρης προσπαθεί να τη συγκρατήσει και την ώρα που όλοι παλεύουν με τα δικά τους αδιέξοδα, μια εκκωφαντική έκρηξη στο εργοτάξιο θα ανατρέψει τα πάντα.



Επεισόδιο 33 – Τρίτη 3 Φεβρουαρίου

Η έκρηξη στο εργοτάξιο του εμπορικού κέντρου φέρνει μεγάλη αναστάτωση στην ERGAN. Ένας από τους εργάτες χαροπαλεύει στο νοσοκομείο, ενώ η αστυνομία εντοπίζει τον εκρηκτικό μηχανισμό. Ο Σταύρος και ο Οδυσσέας προσπαθούν να ανακαλύψουν ποιος κρύβεται πίσω από όλο αυτό, ενώ η Αρετή βρίσκεται δίπλα στον Οδυσσέα, για να του δώσει κουράγιο. Η Ελένη λέει στον Πωλ την αλήθεια για τον πίνακα και έρχονται ξανά σε ρήξη με την αδερφή της. Στο σπίτι του Νταγιάννου επικρατεί αναταραχή και ο Σάββας έρχεται αντιμέτωπος με τις συνέπειες των πράξεων του.





Επεισόδιο 34 – Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου

Ο θάνατος του εργάτη συγκλονίζει την ERGAN και φέρνει τους πάντες αντιμέτωπους με τις ευθύνες τους. Ο Οδυσσέας προσπαθεί να κρατήσει την εταιρεία όρθια, ο Σταύρος, οργισμένος, ζητά απαντήσεις και τα ΜΜΕ στήνουν πόλεμο. Ο Νταγιάννος πιέζει τον Σάββα να επιστρέψει στο σπίτι κι εκείνος παλεύει ανάμεσα στη Μίνα και στο βάρος της οικογένειας. Ο Σταύρος κι ο Οδυσσέας πάνε στο σπίτι του νεκρού εργάτη τους, ενώ η Αρετή δέχεται να κάνει το ραντεβού για τη δουλειά στο νεοκλασικό και κατευθύνεται ανυποψίαστη σε μια καλά στημένη παγίδα.



Επεισόδιο 35 – Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου

Ο Οδυσσέας με τον Σταύρο βιώνουν μια δύσκολη κατάσταση στο σπίτι του νεκρού εργάτη τους, ενώ η Κατερίνη με τον Μακρυνιώτη μελετούν τη ζημιά που θα προκαλέσει στην εταιρία το χτύπημα στο εργοτάξιο. Η επιστροφή του Σάββα στο σπίτι αναστατώνει την Άσπα και φέρνει σε αντιπαράθεση τον Νταγιάννο με την Μαρίκα, ενώ ο Πωλ χάνει την εμπιστοσύνη του στη Μιρέλλα με αφορμή τον πίνακα. Ο Οδυσσέας και ο Σταύρος προσπαθούν να φτάσουν στον υπαίτιο της βομβιστικής επίθεσης και ταυτόχρονα αναζητούν την Αρετή, η οποία έχει εξαφανιστεί και βιώνει μια τρομακτική εμπειρία με τον άγνωστο φωτογράφο.

