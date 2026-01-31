«Ντροπή»: Ξέσπασμα Ουγγαρέζου για τον Κώστα Τσουρό – Η σκληρή κριτική για την κάλυψη της τραγωδίας του ΠΑΟΚ

Ένα βαρύ «κατηγορώ» εξαπέλυσε ο Δημήτρης Ουγγαρέζος κατά της εκπομπής «Το ’χουμε» του Κώστα Τσουρού, με αφορμή τον χειρισμό του πένθους για τους αδικοχαμένους οπαδούς του ΠΑΟΚ. Η κίνηση του παρουσιαστή του ΣΚΑΪ να προβάλει ένα προς ένα τα φέρετρα των θυμάτων, συνοδευόμενα από ονόματα και ηλικίες, προκάλεσε την οργισμένη αντίδραση του συναδέλφου του.

«Γιατί ο κόσμος "φτύνει" την τηλεόραση»

Μέσα από μια αιχμηρή ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο Δημήτρης Ουγγαρέζος δημοσίευσε απόσπασμα από την εκπομπή, σχολιάζοντας με σκληρά λόγια την τηλεοπτική προσέγγιση του θέματος:

«Μετά αναρωτιόμαστε γιατί ο κόσμος "φτύνει" την τηλεόραση και την πληρώνουμε όλοι. Ντροπή», έγραψε χαρακτηριστικά, θέτοντας το ζήτημα της δεοντολογίας και του σεβασμού απέναντι στους νεκρούς και τις οικογένειές τους.

Το επίμαχο απόσπασμα

Η κριτική εστιάζει στη στιγμή που η κάμερα της εκπομπής του ΣΚΑΪ εστίαζε στις εικόνες των φερέτρων, με τον παρουσιαστή να αναφέρει τις λεπτομέρειες των θυμάτων. Η κίνηση αυτή θεωρήθηκε από πολλούς, συμπεριλαμβανομένου του Ουγγαρέζου, ως μια προσπάθεια «εργαλειοποίησης» του πόνου για χάρη της τηλεθέασης, παραβιάζοντας την ιερότητα της στιγμής.

Το κλίμα στην τηλεοπτική αγορά

Το περιστατικό αυτό έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά από συζητήσεις για τα όρια του "κοινωνικού ρεπορτάζ" και του "τηλεοπτικού θεάματος". Η δημόσια τοποθέτηση του Ουγγαρέζου αναμένεται να προκαλέσει αλυσιδωτές αντιδράσεις, καθώς αγγίζει το ευαίσθητο θέμα της ποιότητας του τηλεοπτικού προϊόντος σε στιγμές εθνικής ή συλλογικής θλίψης.

