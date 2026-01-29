Πρωτοφανής ένταση επικράτησε στο πλατό της εκπομπής «Live You», με τη Μαρία Αναστασοπούλου να βγαίνει εκτός εαυτού μετά από τοποθέτηση του Άρη Πορτοσάλτε για την τραγωδία στη «Βιολάντα». Το ερώτημα που άναψε φωτιές και η σκληρή απάντηση της δημοσιογράφου.

Το ερώτημα που προκάλεσε την «έκρηξη»

Η συζήτηση για τα αίτια του θανάτου των πέντε εργατριών στα Τρίκαλα πήρε απρόσμενη τροπή, όταν ο Άρης Πορτοσάλτε έθεσε ένα ερώτημα με έντονο πολιτικό πρόσημο: «Τους σκότωσε η κυβέρνηση τους πέντε;». Η αναφορά αυτή, με το βλέμμα στραμμένο στη συμπαρουσιάστριά του, προκάλεσε την άμεση και οργισμένη αντίδραση της Μαρίας Αναστασοπούλου.

«Όχι σε μένα αυτά, να τα κάνεις σε άλλον»

Η δημοσιογράφος, φανερά ενοχλημένη, διέκοψε τη ροή της εκπομπής και ξεκαθάρισε σε υψηλούς τόνους πως δεν δέχεται τέτοιου είδους ερωτήματα στην κοινή τους παρουσία:

Η αντίδραση: «Αυτό δεν θα το κάνεις σε μένα, να το κάνεις σε κανέναν άλλον. Όχι, Άρη μου, αυτό θα το πάρεις πίσω, δεν θα το απευθύνεις σε μένα!»

Ο διαχωρισμός: Όταν ο Πορτοσάλτε επέμεινε στη λογική του, η Αναστασοπούλου απάντησε αιχμηρά: «Δεν ξέρω ποιος το λέει αυτό. Να τους καλέσεις στις εκπομπές σου και να τους ρωτήσεις. Όχι εδώ».



Ένταση μέχρι το τέλος

Παρά την προσπάθεια του Άρη Πορτοσάλτε να διευκρινίσει ότι η ερώτηση αφορούσε το γενικότερο πολιτικό κλίμα και όχι την ίδια προσωπικά, η Μαρία Αναστασοπούλου παρέμεινε κάθετη. Το επεισόδιο ανέδειξε για ακόμα μια φορά τη δύσκολη ισορροπία ανάμεσα στους δύο παρουσιαστές του ΣΚΑΪ, με την Αναστασοπούλου να θέτει αυστηρά όρια στον αέρα της εκπομπής.

