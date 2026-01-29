Nova: Μεγάλο «blackout» σε όλη την Ελλάδα – Χωρίς τηλέφωνο και internet χιλιάδες συνδρομητές

Εκτός λειτουργίας τέθηκαν η κινητή και η σταθερή τηλεφωνία της Nova το μεσημέρι της Πέμπτης (29/1). Σφοδρές αντιδράσεις στα social media από χρήστες που δεν μπορούν να πραγματοποιήσουν κλήσεις ή να στείλουν SMS. Ποιες περιοχές αντιμετωπίζουν το μεγαλύτερο πρόβλημα.

 Παράλυση στο δίκτυο της Nova

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ένα μεγάλο τεχνικό πρόβλημα στο δίκτυο της Nova, το οποίο έχει αφήσει χιλιάδες συνδρομητές σε όλη την επικράτεια χωρίς επικοινωνία. Από τις 14:30 το μεσημέρι, οι αναφορές για αδυναμία σύνδεσης στο δίκτυο κινητής και σταθερής τηλεφωνίας πληθαίνουν λεπτό προς λεπτό.

Τι δεν λειτουργεί: Οι χρήστες αναφέρουν ότι δεν μπορούν να πραγματοποιήσουν ή να δεχθούν κλήσεις, ενώ εκτός λειτουργίας παραμένει και η υπηρεσία των SMS, αλλά και η σύνδεση στο διαδίκτυο σε πολλές περιπτώσεις.
Αντιδράσεις: Δεκάδες συνδρομητές έχουν κατακλύσει τις επίσημες σελίδες της εταιρείας στα social media, εκφράζοντας την έντονη δυσαρέσκειά τους για την αιφνίδια διακοπή των υπηρεσιών.

Οι περιοχές που έχουν «νεκρώσει»
Το πρόβλημα φαίνεται να είναι πανελλαδικό, καθώς οι αναφορές καλύπτουν τόσο την Αττική όσο και την επαρχία:

Αττική: Προβλήματα καταγράφονται από τον Νέο Κόσμο και την Ηλιούπολη έως τις Αχαρνές και τον Ωρωπό.
Θεσσαλονίκη: Μεγάλο μέρος της συμπρωτεύουσας βρίσκεται εκτός δικτύου.
Επαρχία: Αναφορές υπάρχουν από την Κρήτη, τη Χίο και άλλες μεγάλες πόλεις της Ελλάδας.

Αναμονή για επίσημη ενημέρωση
Μέχρι στιγμής η εταιρεία δεν έχει προχωρήσει σε επίσημη ανακοίνωση για τα αίτια της βλάβης ή τον εκτιμώμενο χρόνο αποκατάστασης. Οι τεχνικοί της Nova εργάζονται για την επίλυση του ζητήματος, ενώ οι συνδρομητές καλούνται να δείξουν υπομονή μέχρι να επανέλθει το σήμα.

