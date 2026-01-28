Στην 3η θέση των προγνωστικών για τη νίκη στη Βιέννη η χώρα μας, πριν καν γίνει ο εθνικός τελικός. Πάνω από 1,5 εκατ. views για το τραγούδι-φαβορί και «σεισμός» στις αποδόσεις.

Η Ελλάδα φαίνεται πως βρήκε το τραγούδι που θα την επαναφέρει στις κορυφαίες θέσεις της Eurovision. Το «Ferto» του Akylas δεν είναι απλώς ένα viral hit με εκατομμύρια προβολές στο TikTok και το YouTube, αλλά έχει γίνει ο εφιάλτης των στοιχηματικών εταιρειών που βλέπουν την Ελλάδα να «φλερτάρει» πλέον με την 1η θέση.

Σαρωτική πρωτιά στα στοιχήματα

Σύμφωνα με το Eurovision World, η Ελλάδα φιγουράρει στην 3η θέση των πιθανοτήτων νίκης για τον 70ό διαγωνισμό στη Βιέννη, με απόδοση 8. Ωστόσο, στα ανταλλακτήρια στοιχημάτων η απόδοση έχει πέσει στο 6.6, φέρνοντας τη χώρα μας στην ίδια μοίρα με το πρώτο φαβορί, το Ισραήλ.

Η πρώτη πεντάδα: Ισραήλ, Φινλανδία, Ελλάδα, Σουηδία και Ουκρανία.

Ο Akylas και ο εθνικός τελικός

Παρά τον ανταγωνισμό από άλλες 27 συμμετοχές, οι στοιχηματικές θεωρούν δεδομένη τη νίκη του Akylas στον εθνικό τελικό «Sing For Greece 2026»:

Πιθανότητες νίκης: Ο Akylas συγκεντρώνει το εντυπωσιακό 53%.

Ανταγωνισμός: Ακολουθούν ο Good Job Nicky (20%) και η Marseaux (10%).

Ο δρόμος προς τη Βιέννη

Η επιλογή του τραγουδιού θα γίνει μέσα από τρεις φαντασμαγορικές βραδιές:

Ημιτελικοί: 11 και 13 Φεβρουαρίου (7 προκρίσεις από κάθε βραδιά μέσω κοινού).

Μεγάλος Τελικός: Κυριακή 15 Φεβρουαρίου. Το αποτέλεσμα θα κριθεί κατά 50% από το κοινό και κατά 50% από κριτικές επιτροπές (ελληνική και διεθνή).

