Ανατροπή και «άρωμα γυναίκας» στην αποψινή αποχώρηση. Ποια ομάδα κερδίζει το έπαθλο και γιατί αμφισβητείται η αρχηγία του Μιχάλη Σηφάκη.

Το αποψινό επεισόδιο του Survivor (21:40, ΣΚΑΪ) αναμένεται να είναι ένα από τα πιο καθοριστικά της σεζόν, καθώς περιλαμβάνει μια σκληρή μονομαχία που θα οδηγήσει έναν παίκτη στην πόρτα της εξόδου. Οι στρατηγικές και οι προσωπικές κόντρες έχουν πάρει «φωτιά» στον Άγιο Δομίνικο, με τις δύο ομάδες να βρίσκονται σε οριακό σημείο.

Εντάσεις και αμφισβήτηση αρχηγίας

Το κλίμα στη Μπλε Ομάδα είναι εκρηκτικό. Αρκετά μέλη φαίνεται να αμφισβητούν πλέον ανοιχτά την «αρχηγία» του Μιχάλη Σηφάκη, με κάποιους παίκτες να λειτουργούν παρασκηνιακά για να τον απομονώσουν. Την ίδια ώρα, στους Αθηναίους, η Μάντισα Τσότα παραμένει στο στόχαστρο για τη συμπεριφορά της, κάνοντας τους καυγάδες αναπόφευκτους.

Ποιος κερδίζει το έπαθλο

Επαρχιώτες και Αθηναίοι θα αναμετρηθούν σε έναν στίβο μάχης που απαιτεί απόλυτη ισορροπία και τεχνική. Σύμφωνα με τα τελευταία spoilers, η ομάδα των Αθηναίων φαίνεται πως θα συνεχίσει το νικηφόρο σερί της, αφήνοντας τους Επαρχιώτες με το παράπονο της ήττας για ακόμα μια φορά.

Η ώρα της αποχώρησης: Ποια παίκτρια φεύγει;

Στη λίστα των υποψηφίων βρίσκονται οι: Χρήστος Μυλωνάς, Δήμητρα Λιάγγα, Φανή Παντελάκη και Φωτεινή Καλεύρα. Μετά την ψηφοφορία του κοινού, οι διαρροές δείχνουν τα εξής:

Ο Χρήστος Μυλωνάς φαίνεται πως εξασφαλίζει τη στήριξη του κόσμου και παραμένει στον Άγιο Δομίνικο.

Η μάχη θα δοθεί ανάμεσα στις τρεις γυναίκες, με την αποχώρηση να έχει σίγουρα γυναικείο άρωμα.

Τα μέχρι στιγμής spoilers «δείχνουν» ως επικρατέστερη για αποχώρηση τη Φανή Παντελάκη.

Η τελική επιβεβαίωση θα δοθεί στην οθόνη του ΣΚΑΪ, σε ένα επεισόδιο που θα κρατήσει την αγωνία στα ύψη μέχρι το τελευταίο λεπτό.

