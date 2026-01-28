Το Σόι Σου: Πράσινο φως για τη σεζόν 2026-2027. Η απόφαση που δικαιώνει τους φαν

❤️ Αυτό το άρθρο άρεσε σε 12 άτομα
Το Σόι Σου: Πράσινο φως για τη σεζόν 2026-2027. Η απόφαση που δικαιώνει τους φαν

Τα υψηλά νούμερα τηλεθέασης και η αγάπη του κοινού φέρνουν και νέο κύκλο επεισοδίων. Όλο το παρασκήνιο για τη συμφωνία με την εταιρεία παραγωγής και το καστ.

Η επιστροφή των Χαμπέων και των Τριαντάφυλλων στην τηλεοπτική πραγματικότητα δεν ήταν απλώς μια κίνηση νοσταλγίας, αλλά μια απόλυτα επιτυχημένη στρατηγική επιλογή. Η σειρά, που επέστρεψε με νέα επεισόδια τον Οκτώβριο του 2025, συνεχίζει να σαρώνει σε τηλεθέαση, γεγονός που οδήγησε τον Alpha στην οριστική απόφαση να επενδύσει στη συνέχεια της.

«Κλείδωσε» η επόμενη σεζόν
Σύμφωνα με πληροφορίες, η J.K Productions έχει ήδη λάβει το άτυπο «πράσινο φως» για να προχωρήσει στον σχεδιασμό των επεισοδίων για τη σεζόν 2026-2027.

  • Η συχνότητα: Η σειρά αναμένεται να διατηρήσει τη θέση της στο πρόγραμμα με τουλάχιστον δύο επεισόδια την εβδομάδα.
  • Το καστ: Μέσα στις επόμενες εβδομάδες θα ξεκινήσουν οι επίσημες επαφές με τους πρωταγωνιστές για την ανανέωση των συμβολαίων τους.
  • Η δύναμη της επανάληψης: Πέρα από τα νέα επεισόδια, οι επαναλήψεις της σειράς στη μεσημεριανή και απογευματινή ζώνη συνεχίζουν να φέρνουν ποσοστά άνω του 15%, αποδεικνύοντας πως το «Σόι» είναι το πιο δυνατό «χαρτί» στην ταινιοθήκη του σταθμού.

Τι βλέπουμε τώρα
Αξίζει να σημειωθεί πως για το τρέχον διάστημα υπήρξε μια μικρή αλλαγή, με τα νέα επεισόδια να προβάλλονται εκτάκτως κάθε Πέμπτη στις 20:00, φέρνοντας νέες περιπέτειες, όπως η είσοδος μιας «ξαδέρφης» που έρχεται να φέρει τα πάνω κάτω στις δύο οικογένειες.

Διαβάστε ακόμα: Eurovision 2026: Η Klavdia επιστρέφει στο «Sing For Greece» – Ο ειδικός ρόλος στον τελικό και οι ημερομηνίες-κλειδιά για τη Βιέννη

Ακολουθήστε το Madata.GR στο Google News Madata.GR in Google News

ΔΕΙΤΕ ΤΑ VIDEO

Δείτε ακόμα

ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ

«Πέστε μου αν ζει ο γιος μου!»: Σπαραγμός στην Αλεξάνδρεια για τους οπαδούς του ΠΑΟΚ – Η ειρωνεία με τη βασιλόπιτα
Κοινωνία

«Πέστε μου αν ζει ο γιος μου!»: Σπαραγμός στην Αλεξάνδρεια για τους οπαδούς του ΠΑΟΚ – Η ειρωνεία με τη βασιλόπιτα

Τρίκαλα: «Μύριζε υγραέριο και δεν έκαναν τίποτα» – Συγκλονίζει η μητέρα της 45χρονης που κάηκε στη «Βιολάντα»
Κοινωνία

Τρίκαλα: «Μύριζε υγραέριο και δεν έκαναν τίποτα» – Συγκλονίζει η μητέρα της 45χρονης που κάηκε στη «Βιολάντα»

Τρίκαλα: Αυτές είναι οι 5 γυναίκες που κάηκαν στη «Βιολάντα» – Οι σπαρακτικές ιστορίες πίσω από τα ονόματα
Κοινωνία

Τρίκαλα: Αυτές είναι οι 5 γυναίκες που κάηκαν στη «Βιολάντα» – Οι σπαρακτικές ιστορίες πίσω από τα ονόματα

Πολύνεκρη τραγωδία στη Ρουμανία: Επτά νεκροί οπαδοί του ΠΑΟΚ σε τροχαίο-σοκ – Tο βίντεο της σύγκρουσης
Κοινωνία

Πολύνεκρη τραγωδία στη Ρουμανία: Επτά νεκροί οπαδοί του ΠΑΟΚ σε τροχαίο-σοκ – Tο βίντεο της σύγκρουσης

Τραγωδία στη Ρουμανία: 7 οπαδοί του ΠΑΟΚ νεκροί στον «δρόμο του θανάτου» – Το χρονικό της φρίκης
Κοινωνία

Τραγωδία στη Ρουμανία: 7 οπαδοί του ΠΑΟΚ νεκροί στον «δρόμο του θανάτου» – Το χρονικό της φρίκης