Τα υψηλά νούμερα τηλεθέασης και η αγάπη του κοινού φέρνουν και νέο κύκλο επεισοδίων. Όλο το παρασκήνιο για τη συμφωνία με την εταιρεία παραγωγής και το καστ.

Η επιστροφή των Χαμπέων και των Τριαντάφυλλων στην τηλεοπτική πραγματικότητα δεν ήταν απλώς μια κίνηση νοσταλγίας, αλλά μια απόλυτα επιτυχημένη στρατηγική επιλογή. Η σειρά, που επέστρεψε με νέα επεισόδια τον Οκτώβριο του 2025, συνεχίζει να σαρώνει σε τηλεθέαση, γεγονός που οδήγησε τον Alpha στην οριστική απόφαση να επενδύσει στη συνέχεια της.

«Κλείδωσε» η επόμενη σεζόν

Σύμφωνα με πληροφορίες, η J.K Productions έχει ήδη λάβει το άτυπο «πράσινο φως» για να προχωρήσει στον σχεδιασμό των επεισοδίων για τη σεζόν 2026-2027.

Η συχνότητα: Η σειρά αναμένεται να διατηρήσει τη θέση της στο πρόγραμμα με τουλάχιστον δύο επεισόδια την εβδομάδα.



Το καστ : Μέσα στις επόμενες εβδομάδες θα ξεκινήσουν οι επίσημες επαφές με τους πρωταγωνιστές για την ανανέωση των συμβολαίων τους.



Η δύναμη της επανάληψης: Πέρα από τα νέα επεισόδια, οι επαναλήψεις της σειράς στη μεσημεριανή και απογευματινή ζώνη συνεχίζουν να φέρνουν ποσοστά άνω του 15%, αποδεικνύοντας πως το «Σόι» είναι το πιο δυνατό «χαρτί» στην ταινιοθήκη του σταθμού.

Τι βλέπουμε τώρα

Αξίζει να σημειωθεί πως για το τρέχον διάστημα υπήρξε μια μικρή αλλαγή, με τα νέα επεισόδια να προβάλλονται εκτάκτως κάθε Πέμπτη στις 20:00, φέρνοντας νέες περιπέτειες, όπως η είσοδος μιας «ξαδέρφης» που έρχεται να φέρει τα πάνω κάτω στις δύο οικογένειες.

