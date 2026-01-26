Survivor 2026 Spoiler: Αυτοί κερδίζουν τη 2η ασυλία – Η μεγάλη ανατροπή με την ανταλλαγή παίκτη που αλλάζει τις ομάδες

Η ένταση στον Άγιο Δομίνικο χτυπάει κόκκινοαπόψε στις 21:00 στον ΣΚΑΪ. Οι Επαρχιώτες, σοκαρισμένοι από την κίνηση της Φωτεινής Καλεύρα να χρησιμοποιήσει το κρυφό βότσαλο ασυλίας, οδηγούνται στον στίβο μάχης με την ψυχολογία στο ναδίρ. Η εσωτερική σύγκρουση ανάμεσα στον Μιχάλη Σηφάκη και τη Φανή Παντελάκη απειλεί να διαλύσει τη συνοχή των Μπλε.

Ποιος κερδίζει τη 2η ασυλία; Σύμφωνα με τις τελευταίες διαρροές (spoilers), οι Αθηναίοι φαίνεται να διατηρούν το πάνω χέρι. Παρά τον τραυματισμό του Γιάννη Στίνη, οι Κόκκινοι εκμεταλλεύονται το χάος στην αντίπαλη πλευρά και, σύμφωνα με τις πληροφορίες, καταφέρνουν να κερδίσουν και το δεύτερο τοτέμ της εβδομάδας. Αυτό σημαίνει πως οι Επαρχιώτες θα πρέπει να βγάλουν και τρίτο υποψήφιο "στον τάκο", δίπλα στον Χρήστο Μυλωνά και τη Δήμητρα Λιάγγα.

Η μεγάλη έκπληξη: Ανταλλαγή παίκτη! Το highlight της βραδιάς δεν θα είναι μόνο η κάλπη, αλλά μια ανακοίνωση-βόμβα από τον Γιώργο Λιανό. Στο συμβούλιο του νησιού θα ανακοινωθεί μια υποχρεωτική ανταλλαγή παίκτη μεταξύ των δύο ομάδων. Η κίνηση αυτή αποσκοπεί στην εξισορρόπηση της δυναμικής, αλλά αναμένεται να προκαλέσει νέες "φωτιές" στις στρατηγικές και τις συμμαχίες που έχουν ήδη διαμορφωθεί.

Ποιος θα είναι ο παίκτης που θα αλλάξει "στρατόπεδο" και πώς θα αντιδράσουν οι υποψήφιοι προς αποχώρηση; Η απάντηση απόψε στις οθόνες μας.

