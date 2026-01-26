Η αντίστροφη μέτρηση για την ανάδειξη του τραγουδιού που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον 70ό διαγωνισμό της Eurovision στη Βιέννη ξεκίνησε! Σύμφωνα με αποκλειστικά spoilers από την εκπομπή Eurovision GR της ΕΡΤ1, η Klavdia, η τραγουδίστρια που μας εκπροσώπησε πέρυσι στην Ελβετία, θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στη φετινή διαδικασία.

Το χρονοδιάγραμμα του «Sing For Greece»:

Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου: 1ος Ημιτελικός. Η Klavdia θα ανοίξει τη βραδιά με ένα εντυπωσιακό performance.

Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου: 2ος Ημιτελικός.

Κυριακή 15 Φεβρουαρίου: Ο μεγάλος Εθνικός Τελικός, όπου η Klavdia θα έχει έναν ειδικό, "μυστικό" ρόλο στην ανάδειξη του νικητή.

Πώς θα επιλεγεί ο νικητής: Μετά από έναν αριθμό-ρεκόρ 264 συμμετοχών, η επιτροπή της ΕΡΤ κατέληξε στα 28 τραγούδια που θα διεκδικήσουν το εισιτήριο. Από κάθε ημιτελικό θα προκριθούν 7 τραγούδια (σύνολο 14 στον τελικό). Η τελική βαθμολογία θα προκύψει από:

50% από το τηλεοπτικό κοινό (televoting).

25% από ελληνική κριτική επιτροπή.

25% από διεθνή κριτική επιτροπή.

Η ΕΡΤ επενδύει φέτος σε ένα φαντασμαγορικό show με πολλά interval acts από γνωστούς καλλιτέχνες, θέλοντας να επαναφέρει τη λάμψη των εθνικών τελικών παλαιότερων ετών. Ποιος θα καταφέρει να διαδεχθεί την Klavdia και να ταξιδέψει στη Βιέννη τον Μάιο;

