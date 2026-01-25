Σοκ στο Survivor: «Τον χάναμε, πνιγόταν!» – Το άγνωστο περιστατικό με τον Μιχάλη Σηφάκη που δεν έδειξαν οι κάμερες

Η συγκλονιστική περιγραφή της Ελένης Ζαράγγα για τη στιγμή που ο παλαίμαχος τερματοφύλακας κινδύνευσε με πνιγμό. Η αποτυχημένη λαβή Χάιμλιχ και η «σωτήρια» γροθιά του Μάνου που του έσωσε τη ζωή.

Μια εφιαλτική στιγμή που έζησαν οι παίκτες του Survivor στον Άγιο Δομίνικο, μακριά από τους φακούς των καμερών, αποκάλυψε η Ελένη Ζαράγγα μετά την αποχώρησή της. Ο Μιχάλης Σηφάκης βρέθηκε ένα βήμα πριν τον θάνατο, προκαλώντας πανικό στους συμπαίκτες του.

Η «μοιραία» μπουκιά καρύδας

Όλα συνέβησαν σε μια στιγμή χαλάρωσης στην παραλία, όταν ο Μιχάλης Σηφάκης προσπάθησε να φάει ένα κομμάτι καρύδας.

Η απόφραξη: Το κομμάτι σφήνωσε στον λαιμό του, προκαλώντας πλήρη απόφραξη της αναπνευστικής οδού.

Το κομμάτι σφήνωσε στον λαιμό του, προκαλώντας πλήρη απόφραξη της αναπνευστικής οδού. Ο πανικός: «Τον χάναμε. Πέσαμε όλοι πάνω του, του κάναμε τη λαβή (Χάιμλιχ) και δεν έβγαινε. Παραλίγο να χάσει τις αισθήσεις του», περιέγραψε η Ελένη Ζαράγγα, τονίζοντας πως εκείνη τη στιγμή δεν υπήρχαν κάμερες ή γιατροί δίπλα τους.

Η γροθιά που τον έσωσε

Τα δευτερόλεπτα κυλούσαν βασανιστικά και ο κίνδυνος ήταν άμεσος. Τη λύση έδωσε ο Μάνος με μια κίνηση απελπισίας που αποδείχθηκε σωτήρια: «Ο Μάνος, θαρραλέος, του έριξε μια μπουνιά στον θώρακα και πετάχτηκε η καρύδα. Δεν είχαμε επιλογή, έπρεπε να δράσουμε γρήγορα», δήλωσε η παίκτρια, περιγράφοντας το θρίλερ που έζησαν στην παραλία και κράτησαν κρυφό μέχρι σήμερα.

Διαβάστε ακόμα: Όσκαρ 2026: Τέσσερις υποψηφιότητες για την «Bugonia» του Γιώργου Λάνθιμου – Ξανά στο προσκήνιο η Έμα Στόουν