Στη ΜΕΘ η Σία Κοσιώνη – Η περιπέτεια υγείας και η διάγνωση των γιατρών

❤️ Αυτό το άρθρο άρεσε σε 29 άτομα
Στη ΜΕΘ η Σία Κοσιώνη – Η περιπέτεια υγείας και η διάγνωση των γιατρών

Εσπευσμένα στο νοσοκομείο η παρουσιάστρια του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του ΣΚΑΪ. Η αδιαθεσία την ώρα του καθήκοντος και η μάχη με τον πνευμονιόκοκκο. Τι λένε οι γιατροί για την κατάσταση της υγείας της.

Σε μονάδα εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ) νοσηλεύεται από την Πέμπτη η γνωστή δημοσιογράφος Σία Κοσιώνη, προκαλώντας έντονη ανησυχία στον δημοσιογραφικό κόσμο και το κοινό.

Το χρονικό της αδιαθεσίας
Όλα ξεκίνησαν την Πέμπτη, 22 Ιανουαρίου, όταν η δημοσιογράφος ένιωσε έντονη αδιαθεσία και σοβαρή δυσκολία στην αναπνοή λίγο πριν την έναρξη του δελτίου.

Η μεταφορά: Μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο, όπου οι εξαντλητικές εξετάσεις έδειξαν ότι έχει προσβληθεί από πνευμονιόκοκκο.
Η νοσηλεία: Οι θεράποντες ιατροί έκριναν απαραίτητη την εισαγωγή της στη ΜΕΘ για προληπτικούς λόγους και για τη στενή παρακολούθηση της αναπνευστικής της λειτουργίας.

Η κατάσταση σήμερα
Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες (Σάββατο, 24 Ιανουαρίου), η Σία Κοσιώνη παραμένει στην εντατική, ωστόσο η κατάστασή της κρίνεται σταθερή. Οι γιατροί εμφανίζονται καθησυχαστικοί, τονίζοντας ότι η ζωή της δεν διατρέχει κίνδυνο και η παραμονή στη μονάδα είναι καθαρά προληπτική για την ταχύτερη ανάρρωσή της.

Διαβάστε ακόμα: Όσκαρ 2026: Τέσσερις υποψηφιότητες για την «Bugonia» του Γιώργου Λάνθιμου – Ξανά στο προσκήνιο η Έμα Στόουν

Ακολουθήστε το Madata.GR στο Google News Madata.GR in Google News

Δείτε ακόμα

ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ

Αντίο smartphone: Η μεγάλη επιστροφή των «dumb phones» - Γιατί χιλιάδες χρήστες πετούν τα iPhone και γυρίζουν στο Nokia 3310
Τεχνολογία

Αντίο smartphone: Η μεγάλη επιστροφή των «dumb phones» - Γιατί χιλιάδες χρήστες πετούν τα iPhone και γυρίζουν στο Nokia 3310

Δραματικές ώρες για την 6χρονη με γρίπη: Υπέστη εγκεφαλίτιδα – Κρίσιμα τα επόμενα 24ωρα
Κοινωνία

Δραματικές ώρες για την 6χρονη με γρίπη: Υπέστη εγκεφαλίτιδα – Κρίσιμα τα επόμενα 24ωρα

Πατάτες με φύτρες: Το λάθος που μπορεί να τις κάνει τοξικές - Πότε πρέπει να τις πετάξετε αμέσως
Χρήσιμες Συμβουλές

Πατάτες με φύτρες: Το λάθος που μπορεί να τις κάνει τοξικές - Πότε πρέπει να τις πετάξετε αμέσως

Εξαφάνιση 16χρονης Λόρας: Το θρίλερ με το διαβατήριο και η μαρτυρία για τον 58χρονο – Δώσε ένα σημάδι, ξεσπά η μητέρα της στο 'Τούνελ'
Κοινωνία

Εξαφάνιση 16χρονης Λόρας: Το θρίλερ με το διαβατήριο και η μαρτυρία για τον 58χρονο – Δώσε ένα σημάδι, ξεσπά η μητέρα της στο 'Τούνελ'

Αλέξης Τσικόπουλος: «Ας τον βρούμε όπως κι αν είναι, να τελειώσει το μαρτύριο» – Συγκλονίζει η μητέρα του αγνοούμενου γιατρού
Κοινωνία

Αλέξης Τσικόπουλος: «Ας τον βρούμε όπως κι αν είναι, να τελειώσει το μαρτύριο» – Συγκλονίζει η μητέρα του αγνοούμενου γιατρού