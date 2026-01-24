Στη ΜΕΘ η Σία Κοσιώνη – Η περιπέτεια υγείας και η διάγνωση των γιατρών

Εσπευσμένα στο νοσοκομείο η παρουσιάστρια του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του ΣΚΑΪ. Η αδιαθεσία την ώρα του καθήκοντος και η μάχη με τον πνευμονιόκοκκο. Τι λένε οι γιατροί για την κατάσταση της υγείας της.

Σε μονάδα εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ) νοσηλεύεται από την Πέμπτη η γνωστή δημοσιογράφος Σία Κοσιώνη, προκαλώντας έντονη ανησυχία στον δημοσιογραφικό κόσμο και το κοινό.

Το χρονικό της αδιαθεσίας

Όλα ξεκίνησαν την Πέμπτη, 22 Ιανουαρίου, όταν η δημοσιογράφος ένιωσε έντονη αδιαθεσία και σοβαρή δυσκολία στην αναπνοή λίγο πριν την έναρξη του δελτίου.

Η μεταφορά: Μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο, όπου οι εξαντλητικές εξετάσεις έδειξαν ότι έχει προσβληθεί από πνευμονιόκοκκο.

Η νοσηλεία: Οι θεράποντες ιατροί έκριναν απαραίτητη την εισαγωγή της στη ΜΕΘ για προληπτικούς λόγους και για τη στενή παρακολούθηση της αναπνευστικής της λειτουργίας.

Η κατάσταση σήμερα

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες (Σάββατο, 24 Ιανουαρίου), η Σία Κοσιώνη παραμένει στην εντατική, ωστόσο η κατάστασή της κρίνεται σταθερή. Οι γιατροί εμφανίζονται καθησυχαστικοί, τονίζοντας ότι η ζωή της δεν διατρέχει κίνδυνο και η παραμονή στη μονάδα είναι καθαρά προληπτική για την ταχύτερη ανάρρωσή της.

