Η είδηση του θανάτου της 56χρονης εκπαιδευτικού στην Άνω Γλυφάδα προκάλεσε μια εξαιρετικά φορτισμένη αντιπαράθεση στον αέρα της εκπομπής «Κοινωνία Ώρα Mega», το πρωί της Παρασκευής 23 Ιανουαρίου 2026. Η Ματίνα Παγώνη και ο Γιώργος Καλλιακμάνης συγκρούστηκαν έντονα, με αφορμή το ζήτημα της «ατομικής ευθύνης» έναντι των κρατικών παραλείψεων.

Η αφορμή της σύγκρουσης

Όλα ξεκίνησαν όταν η κ. Παγώνη υποστήριξε ότι οι πολίτες πρέπει να αναλαμβάνουν την προσωπική τους ευθύνη και να συμμορφώνονται με τα μηνύματα του 112, αποφεύγοντας τις μετακινήσεις.

«Υπάρχει και η προσωπική ευθύνη του καθενός. Είχαν σταλεί μηνύματα για την αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων», δήλωσε χαρακτηριστικά η κ. Παγώνη.

Από την πλευρά του, ο κ. Καλλιακμάνης αντέδρασε έντονα, εξηγώντας ότι η άτυχη γυναίκα βρισκόταν σε κατάσταση πανικού, καθώς την ειδοποίησαν ότι πλημμυρίζει το σπίτι της. Ο ίδιος συνέδεσε την άρνηση των πολιτών να εγκαταλείψουν τις περιουσίες τους με την αδυναμία του κράτους να αποζημιώσει δίκαια και άμεσα τους πληγέντες.

Ο διάλογος που «άναψε φωτιές»

Η ένταση κορυφώθηκε όταν η συζήτηση πέρασε σε προσωπικό επίπεδο:

Καλλιακμάνης: «Εσύ μπορείς να το φτιάξεις το σπίτι αν καεί (εννοώντας οικονομικά)».

Παγώνη: «Σε μένα κάνεις προσωπική επίθεση; Σε μένα; Επειδή ο ρόλος σου είναι άλλος αυτή τη στιγμή, ξέρουμε πολύ καλά τι κάνεις».

Καλλιακμάνης: «Όταν το κράτος δεν αποζημιώνει σεισμόπληκτους και πυρόπληκτους, είναι λογικό να θέλουν να σώσουν τα σπίτια τους».

Ο καβγάς σταμάτησε μόνο μετά την παρέμβαση των δημοσιογράφων, αφήνοντας όμως μια πικρή γεύση για το πώς μια εθνική τραγωδία μετατρέπεται σε πεδίο τηλεοπτικής αντιπαράθεσης.

Το 2026, το δίλημμα «Ατομική Ευθύνη vs Κρατική Μέριμνα» παραμένει στο επίκεντρο του δημόσιου διαλόγου στην Ελλάδα. Η περίπτωση της 56χρονης εκπαιδευτικού αναδεικνύει το ψυχολογικό βάρος που φέρουν οι πολίτες όταν νιώθουν ότι η περιουσία τους (συχνά ο μόνος τους πόρος) απειλείται, οδηγώντας τους σε μοιραίες αποφάσεις παρά τις προειδοποιήσεις των αρχών.

Η αναφορά του κ. Καλλιακμάνη στις αποζημιώσεις «αγγίζει» μια ανοιχτή πληγή της ελληνικής κοινωνίας, καθώς η καθυστέρηση των κρατικών ενισχύσεων σε προηγούμενες καταστροφές (φωτιές, πλημμύρες) έχει κλονίσει την εμπιστοσύνη των πολιτών προς τους θεσμούς.

