Θλίψη στον δημοσιογραφικό κόσμο προκάλεσε η είδηση του θανάτου του Σπύρου Καρατζαφέρη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 88 ετών, το βράδυ της Πέμπτης 22 Ιανουαρίου 2026. Την απώλεια επιβεβαίωσε ο αδελφός του και πρώην πρόεδρος του ΛΑΟΣ, Γιώργος Καρατζαφέρης, κάνοντας λόγο για έναν από τους κορυφαίους ρεπόρτερ των τελευταίων 60 ετών.

Μια διαδρομή γεμάτη αποκαλύψεις και εντάσεις

Ο Σπύρος Καρατζαφέρης υπήρξε μια πολυσχιδής και συχνά αμφιλεγόμενη προσωπικότητα, που σφράγισε την ερευνητική δημοσιογραφία στην Ελλάδα:

Τα πρώτα βήματα: Ξεκίνησε το 1959 στη «Βραδυνή» και πέρασε από κορυφαία έντυπα όπως το «Έθνος», η «Απογευματινή» και η «Ελευθεροτυπία».

Η «χρυσή» εποχή της Ελευθεροτυπίας: Διακρίθηκε για τις αποκαλύψεις απόρρητων εγγράφων των μυστικών υπηρεσιών και των Ενόπλων Δυνάμεων κατά τα πρώτα χρόνια της Μεταπολίτευσης, ερχόμενος συχνά σε μετωπική σύγκρουση με τις τότε κυβερνήσεις.

Το «Βρώμικο '89» και η Κύπρος: Υπήρξε από τους ελάχιστους που στήριξαν ανοιχτά τον Ανδρέα Παπανδρέου στην περίοδο του Ειδικού Δικαστηρίου. Η σφοδρή κόντρα του με τον τότε πρόεδρο του Αρείου Πάγου, Βασίλειο Κόκκινο, τον οδήγησε σε δικαστική καταδίκη και προσωρινή φυγή στην Κύπρο.

Τηλεόραση και Ραδιόφωνο: Άφησε το στίγμα του ως διευθυντής ειδήσεων στο Star Channel, αλλά και μέσα από τις εκπομπές του στον Flash 96 και το Τηλεάστυ.

«Έφυγε ο δάσκαλός μου»

Ο Γιώργος Καρατζαφέρης, φανερά συντετριμμένος, δήλωσε:

«Είναι συγκλονιστικό για μένα, ως ο μικρότερος αδελφός που ακολούθησε τα βήματά του. Έφυγε μια εμβληματική μορφή της ενημέρωσης που άφησε το δικό του αποτύπωμα στον κλάδο».



Ο θάνατος του Σπύρου Καρατζαφέρη το 2026 σηματοδοτεί το τέλος μιας ολόκληρης εποχής για την ελληνική δημοσιογραφία. Ήταν ο εκπρόσωπος του «σκληρού» ρεπορτάζ δρόμου και των μεγάλων αποκαλύψεων που μπορούσαν να κλονίσουν κυβερνήσεις. Παρά τις δικαστικές του περιπέτειες και τις έντονες διαμάχες, αναγνωρίζεται από όλους ως ένας δημοσιογράφος που δεν φοβήθηκε ποτέ να δημοσιεύσει την πληροφορία που είχε στα χέρια του, όσο υψηλό κι αν ήταν το τίμημα.

