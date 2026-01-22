Η Ακαδημία Κινηματογράφου ανακοίνωσε τις υποψηφιότητες για τα 98α Βραβεία Όσκαρ και ο Γιώργος Λάνθιμος επιβεβαιώνει για ακόμη μια φορά τη θέση του στην ελίτ του παγκόσμιου κινηματογράφου. Η νέα του ταινία, «Bugonia», απέσπασε τέσσερις υποψηφιότητες, σηματοδοτώντας τη συνέχεια μιας χρυσής εποχής για τον Έλληνα σκηνοθέτη και την αγαπημένη του πρωταγωνίστρια, Έμα Στόουν.

Οι υποψηφιότητες της «Bugonia»

Το sci-fi θρίλερ του Λάνθιμου κατάφερε να τρυπώσει σε μερικές από τις πιο ανταγωνιστικές κατηγορίες της βραδιάς:

Καλύτερης Ταινίας: Η Bugonia θα διεκδικήσει το χρυσό αγαλματίδιο απέναντι σε μεγαθήρια της σεζόν.

Α' Γυναικείου Ρόλου: Η Έμα Στόουν είναι ξανά υποψήφια, επιβεβαιώνοντας τη μοναδική χημεία της με τον Λάνθιμο.

Διασκευασμένου Σεναρίου: Αναγνώριση για την ιδιαίτερη κινηματογραφική μεταφορά της ιστορίας.

Μουσικής: Για την ατμοσφαιρική επένδυση που χαρακτηρίζει κάθε έργο του δημιουργού.



Τα μεγάλα φαβορί και ο ανταγωνισμός

Παρά τη δυναμική της Bugonia, η φετινή κούρσα αναμένεται «φωτιά».

Ο μεγάλος αντίπαλος: Το «One Battle After Another» του Πολ Τόμας Άντερσον φαντάζει ως το αδιαφιλονίκητο φαβορί, έχοντας ήδη στις αποσκευές του τέσσερις Χρυσές Σφαίρες και πληθώρα υποψηφιοτήτων για το καστ του (Ντι Κάπριο, Σον Πεν, Μπενίσιο ντελ Τόρο).

Άλλες δυνατές συμμετοχές: Ταινίες όπως το «Frankenstein» (με τον Τζέικομπ Ελόρντι) και το «Sentimental Value» (με τις Ελ Φάνινγκ και Ίνγκα Ίμπσντοτερ Λίλεας) αναμένεται να κυριαρχήσουν στις τεχνικές κατηγορίες και στους ρόλους των ηθοποιών.

Η βραδιά της απονομής

Η 98η τελετή των Όσκαρ θα πραγματοποιηθεί στις 15 Μαρτίου 2026, με τον Κόναν Ο’Μπράιεν να επιστρέφει στον ρόλο του οικοδεσπότη, υποσχόμενος μια βραδιά γεμάτη χιούμορ και κινηματογραφική λάμψη.



Η πορεία του Λάνθιμου στα Όσκαρ δεν είναι πλέον έκπληξη, αλλά κανονικότητα.

Με την Bugonia, ο Λάνθιμος επιστρέφει σε ένα πιο «κλειστό» και ψυχολογικό sci-fi περιβάλλον. Η υποψηφιότητα της Έμα Στόουν για Α' Γυναικείο δείχνει ότι η Ακαδημία την θεωρεί πλέον τη «μούσα» του σύγχρονου ποιοτικού σινεμά, ικανή να μεταμορφώνεται σε κάθε ρόλο που της αναθέτει ο Έλληνας σκηνοθέτης. Η μάχη στο Διασκευασμένο Σενάριο θα είναι σκληρή, καθώς η Bugonia έρχεται αντιμέτωπη με το «Frankenstein», μια ταινία που βασίζεται σε ένα κλασικό λογοτεχνικό θεμέλιο.

